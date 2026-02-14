Транскавказская магистраль открыта для всех машин

Отменены ограничения на проезд по автомагистрали между Россией и Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Транскавказская автомагистраль была закрыта для большегрузного транспорта из-за сильного снегопада и невозможности обеспечения безопасности проезда. 10 февраля магистраль была закрыта для всех видов машин.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 10.30 мск Транскавказская автомагистраль открыта для всех видов машин в обоих направлениях, объявило сегодня в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.

"Запрет, введеный для передвижения большегрузного автотранспорта с 11:00 13 февраля, снимается", - говорится в сообщении.

Согласно публикациям ведомства, запрет, действовавший с 10 февраля, был отменен в тот же день "после завершения работ по расчистке дороги от снега и сошедших лавин".

11 и 12 февраля Транскам был открыт без ограничений, а в 11.00 мск 13 февраля был введен запрет на проезд большегрузов "из-за ухудшения погодных условий на территории магистрали".

Напомним, 1 февраля Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.