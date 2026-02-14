Транскавказская магистраль открыта для всех машин
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Отменены ограничения на проезд по автомагистрали между Россией и Южной Осетией.
Как писал "Кавказский узел", 9 февраля Транскавказская автомагистраль была закрыта для большегрузного транспорта из-за сильного снегопада и невозможности обеспечения безопасности проезда. 10 февраля магистраль была закрыта для всех видов машин.
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.
С 10.30 мск Транскавказская автомагистраль открыта для всех видов машин в обоих направлениях, объявило сегодня в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.
"Запрет, введеный для передвижения большегрузного автотранспорта с 11:00 13 февраля, снимается", - говорится в сообщении.
Согласно публикациям ведомства, запрет, действовавший с 10 февраля, был отменен в тот же день "после завершения работ по расчистке дороги от снега и сошедших лавин".
11 и 12 февраля Транскам был открыт без ограничений, а в 11.00 мск 13 февраля был введен запрет на проезд большегрузов "из-за ухудшения погодных условий на территории магистрали".
Напомним, 1 февраля Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.