Ужесточены ограничения на проезд по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение по Транскавказской магистрали между Россией и Южной Осетией запрещено для всех машин.

Как писал "Кавказский узел", в 10.30 мск 9 февраля Транскавказская автомагистраль была закрыта для большегрузного транспорта из-за сильного снегопада и невозможности обеспечения безопасности проезда.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 00.00 мск 10 февраля Транскавказская автомагистраль закрыта для всех видов автотранспорта в обоих направлениях, сообщило в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.

"Запрет введен из-за ухудшения погодных условий на территории магистрали, невозможностью обеспечения безопасности проезда транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.