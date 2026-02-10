Ужесточены ограничения на проезд по Транскаму
Движение по Транскавказской магистрали между Россией и Южной Осетией запрещено для всех машин.
Как писал "Кавказский узел", в 10.30 мск 9 февраля Транскавказская автомагистраль была закрыта для большегрузного транспорта из-за сильного снегопада и невозможности обеспечения безопасности проезда.
Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.
С 00.00 мск 10 февраля Транскавказская автомагистраль закрыта для всех видов автотранспорта в обоих направлениях, сообщило в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.
"Запрет введен из-за ухудшения погодных условий на территории магистрали, невозможностью обеспечения безопасности проезда транспортных средств", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 февраля Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, сообщило МЧС Южной Осетии. Ограничения были сняты утром 2 февраля.
