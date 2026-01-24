Запрещено движение большегрузов по Транскаму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрет на проезд большегрузных машин по Транскавказской автомагистрали между Россией и Южной Осетией введен в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 9 января движение по Транскавказской автомагистрали было закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды. В тот же день был разрешен проезд легковых автомобилей, а запрет на движение большегрузов был снят 10 января.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 12:30 мск 24 января Транскавказская автомагистраль закрыта для большегрузного транспорта, объявило в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.

"Запрет введен из-за ухудшения погодных условий на магистрали, невозможностью обеспечения безопасности проезда транспортных средств", - говорится в публикации.