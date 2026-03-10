Два жителя Ростовской области осуждены по делу о теракте

Руслан Коломоец и Николай Бойченко приговорены к длительным срокам по делу о поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожном перегоне между Батайском и Азовом.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования железной дороги и сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты. Так, в феврале суд приговорил к 11 годам колонии жителя Ростовской области Николая Голубова по делу о поджоге на железной дороге, а в начале марта стало известно об аресте студента новочеркасского вуза, подозреваемого в поджоге двух электроподстанций.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двоим молодым людям из Ростовской области, обвиненным по статье о теракте в связи с поджогом трансформаторной будки, сообщила со ссылкой на представителя суда “Медиазона”*.

Осужденные - 22-летний Руслан Коломиец и 19-летний Николай Бойченко. Оба обвинялись совершении теракта группой лиц (часть 2 статьи 205 УК России предусматривает от двенадцати до двадцати лет заключения). Коломойцу также вменили вовлечение в террористическую деятельность (часть 1.1 статьи 205.1 УК России, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы) и вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу, совершившую особо тяжкое преступление (часть 4 статьи 150 УК России, от пяти до десяти лет), поскольку Бойченко на момент задержания в августе 2024 года был несовершеннолетним.

Согласно версии обвинения, ночью 31 июля 2024 года молодые люди подожгли трансформаторную подстанцию на железнодорожном перегоне Батайск - Азов по заданию некоего заказчика, который позднее перечислил им 20 тысяч рублей на электронный кошелек за выполненное поручение.

Суд приговорил Руслана Коломойца к 15 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Кроме того, его лишили звания “младший сержант внутренней службы”. На своей странице в соцсети Коломоец указывал, что служил в МЧС, отмечает издание. Николай Бойченко приговорен к шести годам колонии общего режима.

Данные Коломойца и Бойченко были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в один день, 22 августа 2024 года, указывает Telegram-бот для отслеживания обновлений в списке. Согласно записям, оба осужденных - уроженцы города Азова в Ростовской области. Дело слушалось в суде с июня 2025 года, приговор был вынесен 4 марта.

Комментариями обвиняемых и их адвокатов относительно версии обвинения и планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

Фабула, согласно которой "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", встречается в целом ряде аналогичных уголовных дел. Похожие формулировки говорят о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

