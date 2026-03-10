Два бойца из Камышина убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Косолапов и Андрей Мартыненков убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1718 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 9 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1716 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убиты Алексей Косолапов и Андрей Мартыненков из Камышина, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация города. Подробности биографии и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1718 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Камышина стало известно 4 марта. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Игорь Вольвач.

Потери юга России на Украине превысили 8800 человек В боях на Украине убито не менее 4326 военнослужащих из СКФО и 4478 из ЮФО, свидетельствуют официальные отчеты администраций и силовых структур.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.