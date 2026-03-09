×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:58, 9 марта 2026

23 беспилотника сбиты в пяти регионах ЮФО

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках на Кубани, в Адыгее, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

Как писал "Кавказский узел", с 20.00 до 23.00 мск 8 марта военные сбили восемь беспилотников над территорией Краснодарского края, два - над Ростовской областью, один - над Адыгеей. Беспилотники уничтожены в четырех районах Ростовской области - Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском и Мясниковском, сообщил сегодня губернатор Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотника, в том числе 16 в Краснодарском крае, три в Адыгее, два в Ростовской области, один в Астраханской и один в Волгоградской, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще четыре дрона сбиты над акваторией Черного моря, два – над акваторией Азовского моря. Остальные уничтожены в Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Орловской, Тверской областях и в Крыму.

Оперштаб Кубани, администрация Волгоградской области, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 09.55 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о ночных атаках.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Волгограде в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Автор: "Кавказский узел"

