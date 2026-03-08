Два бойца из Ингушетии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исрапил Шаухалов и Мовсар Картоев из Малгобекского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 185 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 5 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 183 бойцов из Ингушетии.

В школе села Инарки Малгобекского района открыты "парты героя" памяти выпускников Исрапила Шаухалова и Мовсара Картоева, убитых в военной операции, сообщило 6 марта в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Исрапил Шаухалов в 2022 году добровольно отправился в зону специальной военной операции. В течение двух лет он выполнял боевые задачи. […] Мовсар Картоев также окончил эту школу. В 2024 году он подписал контракт и отправился [участвовать в боях], а в ноябре 2025 года погиб при выполнении боевого задания", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 185 бойцов из Ингушетии.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Малгобекского района стало известно в мае 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит 57-летний контрактник Гирихан Точиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.