Многомиллионные хищения на ремонте водопровода выявлены в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в ингушском Карабулаке, жители которого годами жалуются на серьезные проблемы с водоснабжением, так и не были выполнены подрядчиком, чья компания получила из бюджета свыше 160 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", в Карабулаке уже более 20 лет регулярно происходят перебои с подачей воды, а многочисленные обращения жителей в различные инстанции с требованием решить эту проблему не дают результатов. В январе 2025 года горожане пожаловались, что за месяц "аварий было больше, чем дней, когда шла вода". В мае 2025 года конкурсный управляющий госпредприятия “Ингушрегионводоканал” взят под стражу по делу о передаче объектов водоснабжения в частную собственность, сумма ущерба превысила 99 млн рублей.

Изношенность системы водоснабжения Карабулака велика, на полную реконструкцию системы необходимы миллиарды рублей, которые муниципалитет изыскать не может. В результате чиновники оставляют ситуацию с водоснабжением города в состоянии коллапса, констатировали горожане.

Крупное хищение бюджетных средств на работах по ремонту водопроводной сети в Карабулаке расследуется в Ингушетии. Глава подрядной организации заподозрен в хищениях на госконтракте, по которому его компания получила свыше 160 млн рублей из бюджета, сообщила сегодня республиканская прокуратура.

Минстрой Ингушетии летом 2025 года заключил госконтракт с ООО "Маяк". Эта организация должна была провести капитальный ремонт водопроводных сетей в Карабулаке к декабрю. Согласно актам и другим подписанным документам, работы были выполнены и оплачены в полном объеме.

В феврале прокуратура Карабулака провела проверку и обнаружила, что в действительности подрядчик выполнил не все работы, оговоренные контрактом и оплаченные Минстроем республики.

“Не окончены работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб, по установке задвижек, по подключению разводящих сетей к центральной линии водоснабжения. Кроме того, не завершены земляные работы, множество открытых ям не засыпаны песчано-гравийной смесью, а дорожное полотно не приведено к первоначальному состоянию”, - говорится в сообщении прокуратуры Ингушетии.

Следком республики возбудил в отношении директора организации уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России предусматривает до десяти лет заключения). По информации ведомства, предприниматель внес в акты приемки заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, чтобы получить полную оплату по контракту.

“Работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в городе Карабулак до настоящего времени не завершены”, - говорится в сообщении Следкома.

Ущерб, по данным следователей, превышает 1 млн рублей. О задержании подозреваемого ведомство не сообщало.