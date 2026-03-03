×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:55, 3 марта 2026

Многомиллионные хищения на ремонте водопровода выявлены в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в ингушском Карабулаке, жители которого годами жалуются на серьезные проблемы с водоснабжением, так и не были выполнены подрядчиком, чья компания получила из бюджета свыше 160 млн рублей. 

Как писал "Кавказский узел", в Карабулаке уже более 20 лет регулярно происходят перебои с подачей воды, а многочисленные обращения жителей в различные инстанции с требованием решить эту проблему не дают результатов. В январе 2025 года горожане пожаловались, что за месяц "аварий было больше, чем дней, когда шла вода". В мае 2025 года конкурсный управляющий госпредприятия “Ингушрегионводоканал” взят под стражу по делу о передаче объектов водоснабжения в частную собственность, сумма ущерба превысила 99 млн рублей.

Изношенность системы водоснабжения Карабулака велика, на полную реконструкцию системы необходимы миллиарды рублей, которые муниципалитет изыскать не может. В результате чиновники оставляют ситуацию с водоснабжением города в состоянии коллапса, констатировали горожане.

Крупное хищение бюджетных средств на работах по ремонту водопроводной сети в Карабулаке расследуется в Ингушетии. Глава подрядной организации заподозрен в хищениях на госконтракте, по которому его компания получила свыше 160 млн рублей из бюджета, сообщила сегодня республиканская прокуратура. 

Минстрой Ингушетии летом 2025 года заключил госконтракт с ООО "Маяк". Эта организация должна была провести капитальный ремонт водопроводных сетей в Карабулаке к декабрю. Согласно актам и другим подписанным документам, работы были выполнены и оплачены в полном объеме. 

В феврале прокуратура Карабулака провела проверку и обнаружила, что в действительности подрядчик выполнил не все работы, оговоренные контрактом и оплаченные Минстроем республики. 

“Не окончены работы по укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб, по установке задвижек, по подключению разводящих сетей к центральной линии водоснабжения. Кроме того, не завершены земляные работы, множество открытых ям не засыпаны песчано-гравийной смесью, а дорожное полотно не приведено к первоначальному состоянию”, - говорится в сообщении прокуратуры Ингушетии. 

Следком республики возбудил в отношении директора организации уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России предусматривает до десяти лет заключения). По информации ведомства, предприниматель внес в акты приемки заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, чтобы получить полную оплату по контракту. 

“Работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в городе Карабулак до настоящего времени не завершены”, - говорится в сообщении Следкома. 

Ущерб, по данным следователей, превышает 1 млн рублей. О задержании подозреваемого ведомство не сообщало.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Малсаг Ужахов (в центре) на выходе из колонии в Волжском. Скриншот публикации Hamarz Kostoy / Facebook*
16:55, 27 февраля 2026
Малсаг Ужахов вышел на свободу из колонии
Участники митинга памяти жертв депортации ингушского народа. Назрань, 23 февраля 2026 года. Фото из телеграм-канала правительства Ингушетии https://t.me/pravitelstvori/24568
02:43, 24 февраля 2026
Участники траурного митинга в Ингушетии призвали чтить память жертв депортации
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Муса Мальсагов. Фото: https://memohrc.org/
17:52, 17 февраля 2026
Муса Мальсагов освобожден из колонии в Волгоградской области
Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
16:58, 17 февраля 2026
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
03 марта 2026, 23:21
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных

Сергей Каплиенко. Фото: Proxodchik Tv / "ВКонтакте".
03 марта 2026, 19:24
Ростовский блогер получил срок по делу о фейках про армию

Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 марта 2026, 18:11
Умар Джабраилов похоронен в Чечне

Илья Афросин. Скриншот видео Комитета против пыток
03 марта 2026, 15:01
Офицер полиции признан виновным по делу о смерти краснодарца Афросина

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше