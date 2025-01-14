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14:13, 14 января 2025

Карабулакцы указали властям на нерешенную проблему с водоснабжением

Водовоз в Карабулаке. Фото: https://fortanga.org/2024/12/vodnyj-apokalipsis-v-karabulake-gorod-na-neskolko-dnej-ostalsya-bez-vody-iz-za-proryva-trub/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Карабулаке около 20 лет регулярно происходят перебои с подачей воды, а многочисленные обращения жителей в различные инстанции с требованием решить эту проблему не дают результатов.

Как информировал "Кавказский узел", 2 января жители Карабулака остались без воды после очередной аварии, за последние дни подобные аварии повторялись несколько раз. На ситуацию обратили внимание власти республики. Чиновники призвали жителей запастись терпением, карабулакцы возмутились состоянием водопровода. 3 января власти отчитались о восстановлении подачи воды в дома жителей Карабулака.

Жалобы жителей Карабулака на нерешенную проблему с водоснабжением 13 января на своей странице в Instagram* опубликовала "Фортанга". По словам карабулакцев, власти не прилагают должных усилий для ее решения. "[Главе Ингушетии Махмуд-Али] Калиматову пора на пенсию, он не может решать проблемы", – заявила жительница района Городок Амина.

В Карабулаке проблема с водоснабжением уже около 20 лет, отметил другой местный житель. "За последний месяц аварий было больше, чем дней, когда шла вода. <…> Мы вынуждены таскать воду из другого города от родственников, хотя на улице уже 2025 год. Даже без отключений воду для готовки и питья покупаем, поскольку из крана вода техническая с ужасным вкусом и очень жесткая", – пожаловался он.

Жители Карабулака неоднократно направляли обращения в прокуратуру, а также другие инстанции, но ситуация не изменилась. "Последний месяц мы живем без воды. Если бы я встретилась с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, то предложила бы ему пожить в Карабулаке хотя бы месяц. Думаю вопрос [с отключениями воды] был бы решен. Ему бы не понравилось, что он не может принять душ, в доме не убрано, стирка собирается горой, элементарно невозможно помыть посуду и так далее", – сказала жительница улицы Редантской Дина.

"Говорить о том, как невыносимо жить в квартире без воды, думаю, не стоит. Даже когда аварий нет, приходится покупать воду, потому что [из крана] она техническая", – отметила жительница района ЖБИ Марина.

Этот пост на странице "Фортанги" в Instagram*, на которую подписаны около 117 тысяч пользователей, на 14.00 мск набрал 200 отметок с реакцией пользователей и 30 комментариев.

"Подписываюсь под каждым словом", – написала yanarsanova.m.

"Вода в Карабулаке в трубах техническая. Она непригодна даже для купания. Отсюда и все болезни", – отметил tsurov.alihan0.

"Никому дела нет до Карабулака", – считает пользователь nado_zhe06.

Жители некоторых других населенных пунктов Ингушетии также пожаловались на проблему с подачей воды в их дома. "Мы в Плиево живём так уже 12 лет", – написал пользователь sainaro.0695.

"В Плиево годами живут без воды", – отметил также adlam25502024.

"Как насчет Сагопшей? Мы за воду от силы платим не больше 300 рублей из-за постоянного отсутствия. В Малгобеке стабильно каждую среду ее нет. А иногда как по заказу напор становится мизерным. Летом причина была – слишком большой объем воды тратят. А зимой что? Тоже бассейны все наполняют? И смех, и грех. Не осуждаю "Водоканал". Но где-то же этот паразит, отравляющий систему, сидит. Смирились уже со многими аспектами в республике, но вода? Это уже слишком", – подчеркнул пользователь krgwaa.

На 14.00 мск на сайте главы Ингушетии и на сайте администрации Карабулака нет комментариев относительно жалоб местных жителей на нерешенную проблему с водоснабжением.

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Автор: "Кавказский узел"

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