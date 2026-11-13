Представители ингушских тейпов согласились поискать пути примирения в споре о башнях

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Чиновники и силовики убедили тейпы Тумгоевых и Кодзоевых, которые спорят о принадлежности комплекса башен "Тумги", начать переговоры с участием историков и специалистов по генеалогии. Конфликты из-за родовых башен в горной Ингушетии связаны с их туристическим потенциалом и обостряются из-за проблем с кадастром.

Как писал "Кавказский узел", в ингушском селе Ляжги завершена реставрация башенного комплекса "Гаракх". Глава республики после общения со старейшинами рода Гаракх призвал ингушские тейпы прекратить споры о принадлежности родовых башен.

В Ингушетии периодически возникают споры между различными тейпами из-за родовых башен. В частности, 18 октября было опубликовано обращение, в котором Совет старейшин при главе Ингушетии призвал тейпы Тумгоевых и Кодзоевых мирно решить спор, связанный с башенным комплексом. Пользователи соцсети, обсуждая спор, выразили опасения, что конфликт может обостриться, и раскритиковали власти за бездействие на фоне разногласий тейпов.

Примирительной комиссии при главе Ингушетии удалось уговорить тейпы Тумгоевых и Кодзоевых сесть за стол переговоров, рассказал “Кавказскому узлу” источник, знакомый с ситуацией.

“Земельно-башенный спор в Ингушетии после вмешательства старейшин и Примирительной комиссии был переведен в стадию закрытых консультаций. Сейчас подробно изучаются исторические документы и генеалогии. В обсуждениях принимают участие как представители тейпов, так и сторонние историки и специалисты”, – сообщил он.

По словам источника, как только стороны придут к общему знаменателю, будет официальное сообщение о решении спора.

Туристическая привлекательность башен обостряет конфликты вокруг их принадлежности

Архитектор Игорь Кирилов, принимавший участие в реставрации ингушских родовых башен, объяснил, как превращение памятника в туристический центр повлияло на обострение спора вокруг прилегающих земель.

“Реставрация подобных исторических объектов не только требует ювелирной работы с исторической кладкой, но и поднимает много проблем после их восстановления. Не хочу назвать башенный комплекс, где мы работали, но после завершения работ на первый план вышел коммерческий потенциал локации. Реставрационные работы велись в 2024-2025 годах и главной задачей было сохранить подлинный облик средневековых построек из горного камня. Но как только обновленный объект торжественно открыли, стало очевидно, что комплекс перестал быть просто руинами в ущелье. Он превратился в готовый магнит для туристов, что мгновенно изменило экономическую ценность всей прилегающей территории. Начались споры вокруг вопроса, а кому принадлежат дороги, ведущие к башням. Как мне кажется, все дело в бизнес-интересах. Туристический потенциал меняет многое, люди понимают, что это может принести много денег и отношение к территориям уже меняется”, – рассказал архитектор «Кавказскому узлу».

В горной Ингушетии существует проблема с юридическим оформлением земельного кадастра на родовые территории, поэтому любой инфраструктурный проект неизбежно провоцирует конфликты за контроль над туристическими потоками и землей.

“Когда памятник истории превращается в крупный туристический объект, вокруг него сразу возникает вопрос инфраструктуры – где ставить гостевые дома, парковки, кафе, кто будет обслуживать маршруты. Исторически границы между соседними тейпами закреплялись устно, а в современном правовом поле эти земли зачастую никак не разграничены. Реставрация вдохнула вторую жизнь, но вместе с ростом престижа и инвестиционной привлекательности башен обострилась и борьба за право считаться хозяевами этой земли и распоряжаться ее будущим развитием”, - пояснил специалист.

Ингушский историк описал башенный комплекс "Тумги", из-за которого спорят два тейпа. “Спор связан с башенным комплексом "Тумги" в Джейрахском районе, который расположен в Тумгойском ущелье. Этот комплекс обладает высшим историко-охранным статусом, является объектом культурного наследия федерального значения и находится на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. В состав ансамбля входят постройки 13-18 веков: около двух десятков жилых башен, полубоевые и главная боевая башня высотой до 24 метров. Сугубо историческое значение "Тумги" заключается в том, что в Средние века это был богатый, многолюдный и стратегически важный центр на торговых и оборонительных путях, что подтверждают и археологические находки”, – пояснил историк «Кавказскому узлу».

По его данным, на сегодняшний день башни находятся в хорошем состоянии благодаря восстановительным работам, однако именно возрождение объекта обострило давние споры о родовой принадлежности земли.

“Долгое время памятник был полуразрушенным, но пару лет назад там прошла масштабная реставрация и сейчас башни находятся в хорошем состоянии. Что касается спора, то в горной Ингушетии соседние аулы и тейпы веками жили в тесном соседстве, совместно используя пастбища и дороги. Границы закреплялись устными адатами. Превращение комплекса в заметный туристический объект вновь подняло вопрос вопрос, кому исторически принадлежит окружающая территория”, – указал эксперт.

Силовикам пришлось вмешаться в спор из-за башен

Силовые структуры сыграли ключевую роль в том, чтобы не было столкновений между представителями двух тейпов, утверждает ингушский общественный деятель.

“Когда разгорелся конфликт и прозвучало предложение встретиться и решить все вопросы в формате 15 на 15, силовики решили взять ситуацию под свой контроль, потому что напряжение между тейпами вырастало с каждым видеообращением. Они пригласили к себе представителей Тумгоевых и Кодзоевых и предупредили, что спор из-за башен чреват последствиями для них, особенно если будет хоть одно столкновение между молодыми представителями тейпов. После этого прекратились видеообращения, и начались встречи в рамках примирительной комиссии”, – сообщил он на условиях анонимности.

Несмотря на напряженную ситуацию, люди могли посещать башни без препятствий, отметил активист.

“Никто дороги не перекрывал, как говорилось несколько раз, все желающие могли спокойно поехать туда и любоваться башнями. Как правильно сказали в Совете старейшин Ингушетии, это наследие ингушского народа, а не отдельно взятых тейпов. Сейчас в республике все спокойно, они ищут решение этого вопроса. Это важно, потому что если не найти компромисс, то через пять лет, например, вновь возникнет вопрос, кто же прав, а кто нет”, – пояснил он.

Земельные и родовые споры в Ингушетии затрагивают вопросы идентичности, поэтому при отсутствии своевременного вмешательства авторитетных посредников они легко могут выйти за рамки словесной полемики и перерасти в силовое противостояние, обратила внимание председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* .

“В ингушском обществе вопрос родовых башен и прилегающих к ним территорий воспринимается очень остро, поскольку это напрямую связано с памятью предков, статусом, честью всего тейпа и так далее. А это не шутки, конфликт может быстро накаляться”, – сказала она “Кавказскому узлу”.

Опасность, по ее словам, заключается в том, что в условиях дефицита четких правовых границ и при вовлеченности молодежи любой инцидент может спровоцировать открытое столкновение. “Чтобы не допустить силового сценария и кровной вражды, к урегулированию должны немедленно подключиться советы тейпов, старейшины и муфтият. Как я понимаю, в этой ситуации они среагировали своевременно”, – добавила правозащитница.

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