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17:47, 14 ноября 2026

Жители Плиево пожаловались на многолетние перебои с водоснабжением

Плиево. Фото http://images.esosedi.org/plievskiy_tsentralnyiy_mechet/84260979/index.html#lat=43277941&lng=44842466&z=15&mt=1&v=1

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В домах жителей села Плиево в Ингушетии уже несколько дней нет воды, что создает бытовые трудности для семей с маленькими детьми и пожилых людей, пожаловался местный житель в соцсети. Другие сельчане, комментируя его жалобу, указали, что перебои с водоснабжением продолжаются уже 19 лет, и раскритиковали чиновников за неспособность решить проблему с подачей воды.

По словам одного из жителей села Плиево Назрановского района Ингушетии, в домах сельчан уже несколько дней нет воды, в результате чего жители столкнулись с бытовыми трудностями, особенно семьи с маленькими детьми и пожилые люди.

"Люди надеются на оперативное решение проблемы и восстановление водоснабжения. Когда в Плиево появится вода? Просим ответственные службы обратить внимание на ситуацию", – сказано в обращении сельчанина, опубликованном в Instagram*-паблике novosti_ingusheti24.

На 17.45 мск 14 ноября этот пост в Instagram*-паблике "novosti_ingusheti24", на который подписаны около 264,1 тысячи пользователей, набрал 51 отметку "Нравится" и 35 комментариев.

Местные жители в комментариях указали, что перебои с водоснабжением в Плиево происходят регулярно. "Почти каждый день", – написала lemaaa8877.

Проблема с водоснабжением продолжается уже много лет, заявила другая жительница. "Это продолжается на протяжении 19 лет, и зимой, и летом, и налог еще нагло требуют", – пожаловалась massage06rada.

Еще одна участница обсуждения отметила, что отсутствие воды в селе давно перестало быть неожиданностью. "Ой, да ладно, тоже мне новость. В Плиево уже давно нет воды", – написала xadidzha_006__.

Другие комментаторы раскритиковали власти Ингушетии за нерешенные проблемы с водоснабжением и призвали привлечь внимание надзорных органов. Один из пользователей сопоставил ситуацию с заявлениями главы республики Махмуда-Али Калиматова о развитии региона. "С утра? В Карабулаке почти каждый день эта проблема! А потом Калиматов говорит: мы развиваемся. Только где это развитие? А-а-а, он про себя", – написал pdd_ingusheti3260115.

Еще один местный житель обратил внимание на начисление платы за воду. "Зато 900 рублей с человека берут исправно", – указал owl.8408263.

"Надо жаловаться в прокуратуру", – написала zara77plieva.

На 17.45 мск 14 ноября на сайте администрации Назрановского района нет комментариев относительно жалобы жителей на отсутствие водоснабжения в селе Плиево.

"Кавказский узел" также писал, что в Ингушетии длительное время сохраняется проблема с подачей воды, жители разных населенных пунктов регулярно жалуются на перебои с водоснабжением. Так, 26 января 2025 года стало известно, что в Карабулаке из-за износа водопроводных сетей происходят многочисленные аварии, а жители годами сталкиваются с отключениями воды.

20 апреля 2023 года жители нескольких сел и городов Ингушетии пожаловались на отсутствие водоснабжения в преддверии Ураза-байрама, несмотря на обещания властей оперативно устранять коммунальные аварии.

31 августа 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за регулярных перебоев с водой вынуждены покупать ее или привозить из родников, хотя плата за водоснабжение продолжает начисляться. В частности, жители Плиево сообщили, что летом вода длительное время не поступает в дома, поэтому им приходится устраивать во дворах колодцы для хранения воды и самостоятельно обеспечивать ее доставку.

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Автор: "Кавказский узел"

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