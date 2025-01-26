Проблемы с подачей воды остаются нерешенными в Карабулаке

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Изношенность системы водоснабжения Карабулака велика, на полную реконструкцию системы необходимы миллиарды рублей, которые муниципалитет изыскать не может, оставляя ситуацию с водоснабжением города в состоянии коллапса.

Как писал "Кавказский узел", Карабулак 2 января остался без воды после очередной аварии, за последние дни подобные аварии повторялись несколько раз. На ситуацию обратили внимание власти республики. Чиновники призвали жителей запастись терпением, карабулакцы возмутились состоянием водопровода. 3 января власти отчитались о завершении ремонта магистрального водопровода и начале подачи воды.

С начала года в ингушском городе Карабулаке произошло несколько десятков аварий на водопроводе, половина из которых была серьезной, сообщали местные власти. Лишь 3 января было ликвидировано десять аварий, сообщала мэрия города в своем телеграм-канале.

Основная причина, как сообщают представители мэрии, изношенность трубопроводов, срок службы которых составляет 25–30 лет. Наиболее проблемный участок — трасса Сунжа-Карабулак протяженностью 17 километров, требующая замены.

В муниципалитете утверждают, что «специалисты работают круглосуточно над устранением аварий, организовывается подвоз воды для жителей». Власти призвали население запастись терпением, однако многие жители выражают недовольство состоянием водопровода.

Власти сообщают о массовых работах на фоне жалоб жителей на отключения воды

Согласно частоте публикаций о проблемах водоснабжения в телеграм-каналах мэрии Карабулака и ГУП "Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения", ситуация в городе остается критической.

В телеграм-канале мэрии сообщается о личном участии главы города Ахмеда Дидигова в выездных совещаниях по вопросам ликвидации аварийных ситуаций. Так 18 января были определены объемы ремонтных работ по улице Рабочей в Карабулаке, которые запланированы на текущей неделе, сообщает мэрия. Замена требуется на участке водопровода протяженностью 50 метров.

ГУП "Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения" на своем официальном канале сообщает о десятках аварийных ситуаций лишь за последнюю декаду с 14 по 24 января на магистралях водоснабжения и их устранении. Так, 14 января сообщалось о работах по устранению аварий на водопроводных сетях по улицам Евдощенко и Братская, где сообщается о восстановлении водоснабжения.

Также сообщается о продолжающихся работах по прокладке нового водопровода по улице Степная в Карабулаке, где «специалистами прокопано 400 метров траншеи».

18 января предприятие сообщило о завершении работ по ликвидации аварий на водопроводных сетях на улицах Рабочая и Зязикова. 19 января на улице Промыслова были успешно проведены работы по очистке засоров канализационной системы. 24 января в ГУП сообщили, что на улице Спокойная успешно завершены работы по укладке нового водопровода. «Также были установлены запорные арматуры, что позволит улучшить управление и надежность системы водоснабжения», - говорится в публикации на официальном ТГ-канале.

Жители не разделяют оптимизма в рапортах местных властей

«В Карабулаке более 95% водопровода в ветхом состоянии, на замену магистрального водопровода, из-за разрыва которого Карабулак раз за разом остается без воды, требуется, по информации министра ЖКХ, 2 млрд рублей. Кто бы не пришел на пост мэра Карабулака, будь он хоть семи пядей во лбу, не сможет решить сейчас все проблемы с авариями и наладить нормальное водоснабжение, требуются огромные средства», - написал в обсуждении под сообщениями мэрии местный житель под ником Pertebra.

В последние две недели ситуация с отключением воды улучшилась, однако это не проблема последнего месяца, а многолетняя, серьезно влияющая на качество жизни людей, проблема, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» местные жители.

«О проблемах водоснабжения в Карабулаке уже можно слагать легенды. И было бы смешно, если не было бы так грустно. В начавшемся году было несколько прорывов именно на главной магистрали, что чревато отключением воды аж на несколько дней. Если учитывать, что, например, я живу на пятом этаже с малолетними детьми, то получается очень невеселая безводная жизнь. В прошлом году вода отсутствовала практически все лето. А это уже трагедия, учитывая летнюю жару. Воду иногда подвозят, но это ведь полбеды. Повторюсь, поднимать ее на пятый этаж несколько проблематично. Хотя я человек, детство которого прошло в упомянутом городе, и воды я натаскала очень много. Это я к тому, что проблема с водоснабжением стара, как мир. Признаться честно, последние две недели воду нам не отключали», - рассказала местная жительница Тамила.

Проблема с водой является застарелой, она не решается более десятилетия, заявила в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница Елена. «Проблема воды в Карабулаке была всегда. 13 лет я здесь живу и каждую среду отключают воду. Раньше выключали просто так, без объяснений. Пару лет как начали писать, что там-то и там-то прорвало и так далее. Но почему-то происходит это всегда в среду или четверг. Две недели воду не выключали и на этом спасибо. Трудности всегда бывают, у меня пятеро детей, элементарно для ванны воды не бывает, чтобы посуду помыть, искупать [детей]», - поделилась своими сложностями собеседница.

Наибольшие проблемы возникают в центре города, на улицах Джабагиева, Осканова, в районе многоэтажных домов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель, преподаватель школы Муса.

«У меня частный дом. Есть емкости, которые наполняются, когда подается вода, установлены насосы и колодец. Проблемы с водой в Карабулаке были всегда, поэтому при строительстве все в первую очередь уделяют внимание водоснабжению. Когда воды нет, насос автоматически включается и качает. Глобальная проблема с водой начинается, когда отключают и воду, и электричество. Если возникают перебои с электричеством, линии обрываются, резервуары опустошаются. Когда сообщают, что на такой-то улице идут ремонтные работы, это означает, что воду перекрыли, резервуары опустошатся, и после ремонта их снова нужно будет наполнять, а значит, какое-то время воды в городе не будет. Еще одна важная проблема - водопроводные трубы. Они железные, и если в них нет воды, они начинают ржаветь. Раньше профилактический день был по средам: вся линия оставалась пустой, что ускоряло процесс коррозии», - рассказал житель города.

Летом проблема с водой уже не первый год, отмечает собеседник. «Помимо бытовых нужд, есть вопросы личной гигиены, потребности детей, туалет. Когда начнется жара, все повторится, как и каждый год. Еще один вопрос - водовозки. Люди уже летают в космос туристами, а здесь воду привозят в бидонах. Это может быть оправдано в деревне, но Карабулак - город с населением 40 тысяч человек. Сколько нужно водовозов, чтобы обеспечить всех, и как поднять воду на 8-10 этаж, если лифты есть только в нескольких домах, а в пятиэтажках их вообще нет? Проблема с водоснабжением в республике носит системный характер, а в Карабулаке вода еще и плохого качества», - заявил мужчина.

Житель Карабулака выразил недоумение тем, что «республика взяла шефство над Запорожьем, в то время, когда не может справиться с таким же проблемами у себя в регионе». «Ингушетия взяла шефство над Запорожьем. У нас и своей воды нет, какое шефство может взять регион с таким уровнем проблем? Что он может предложить, если сам в дефиците? Просто это выгодно, кураторы администрации президента требуют, и все», - недоумевает собеседник.

По мнению спикера, проблему возможно решить лишь на уровне республики, поскольку муниципалитет не имеет таких средств. «Эта проблема может быть решена только через федеральные программы и республиканский бюджет. Глава и Минфин республики должны защитить программу, поехать в Москву и доказать, что это необходимо. Но их главная проблема в том, что они просто осваивают деньги, а не реализуют проекты. Результат никого не интересует. В городке, где много пятиэтажек, нужно больше давления, дополнительные насосы. То же самое в районах Джабагиева, Осканова, где расположены больница и администрация. В верхней части Карабулака, рядом с Плиево, появились новостройки, но самые тяжелые условия там, где все коммуникации устарели, особенно в центре города», - заключил собеседник.

Проблема с износом магистральных систем водоснабжения не может быть решена заменой 50 метров трубы или выкапыванием 400 метров траншей, «необходима капитальная замена всей системы», заявил корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности сотрудник ЖКХ города.

«Состояние магистральных водопроводных сетей города требует комплексной модернизации. Точечные ремонты не решают проблему износа, а в ряде случаев даже ускоряют деградацию системы. Например, при отключении воды внутрь трубопровода проникает кислород, что может способствовать коррозии металлических элементов. После восстановления подачи воды возможны гидроудары, приводящие к новым прорывам на ослабленных участках, что и происходит очень часто в Карабулаке», - рассказал собеседник.

По мнению специалиста «для стабилизации работы системы необходимо не просто латать аварийные места, а реализовать программу плановой реновации сети». «Это должно включать секционную замену труб, санацию с применением современных полимерных покрытий, внедрение систем регулирования давления и предотвращения гидроударов. Без таких мер проблема будет только усугубляться, а эксплуатационные расходы продолжат расти», - пояснил эксперт в сфере ЖКХ.

"Кавказский узел" писал, что жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется.

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