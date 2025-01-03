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20:49, 3 января 2025

Власти отчитались о начале подачи воды в Карабулаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ремонт магистрального водопровода завершен, вода начала заполнять резервуары в Карабулаке, сообщили власти. Пользователи Telegram посетовали, что почти сутки после окончания ремонта воды в их домах так и нет или она идет очень слабо.

Как писал "Кавказский узел", Карабулак 2 января остался без воды после очередной аварии, за последние дни подобные аварии повторялись несколько раз. На ситуацию обратили внимание власти республики.Чиновники призвали жителей запастись терпением, карабулакцы возмутились состоянием водопровода.

Мэрия Карабулака отчиталась сегодня, что ремонтные работы на водопроводе окончены. 

"Работы по ликвидации аварий на магистральной линии «Сунжа – Малгобек» успешно завершены 03.01.2025г в 00.40 минут. Было ликвидировано 10 аварий. В работе были задействованы 5 бригад специалистов, а также вся необходимая техника. Аварийные работы выполнялись в круглосуточном режиме.Главная насосная станция была запущена сразу. Полная мощность была запущена в 2.40 минут, и с раннего утра вода начала поступать в резервуарные накопители города Карабулак. В центральной части города Карабулак вода уже начала заполнять сети. Полное заполнение сетей водоснабжения в городе и резервуаров по времени займет не менее суток", - проинформировала мэрия в своем Telegram-канале.

Также власти сообщили, что продолжается прием заявок на подвоз воды.

Пользователи чата в Telegram "Карабулак чат", в котором числится 1434 человека, посетовали что вода все еще не пошла в их домах и квартирах. "Не верю уже ни в какие резервуары, ни во что.  Почти сутки воду наполнить не могут. Раньше она за несколько часов наполнялась", - написала в 19.40 мск Дина

"Летом она за пару часов доходила до населения. Вроде потребление больше. А сейчас что?" - поинтересовался в 20.19 мск Tima.

Часть пользователей сообщили, что вода у них пошла. "Джабагиева на втором этаже да, на третьем еще нет", - написала Marina.

"По Бачалова пошла вода, очень слабо, правда", - сообщила Аиша.

Осканова, 34 - маленькая струйка (второй этаж), - проинформировала Mareta.

"Кавказский узел" писал, что жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется.

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Автор: "Кавказский узел"

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