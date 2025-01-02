Череда аварий оставила без воды жителей Карабулака

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Карабулак сегодня остался без воды после очередной аварии, за последние дни подобные аварии повторялись несколько раз. Чиновники призвали жителей запастись терпением, карабулакцы возмутились состоянием водопровода.

Власти Ингушетии обсудили сегодня аварийную ситуацию с электро- и водоснабжением в Карабулаке, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов. .

"За последние две недели в муниципалитете произошло около 15 аварийных ситуаций, половина из которых носила серьезный характер. Только за текущий день зарегистрировано шесть аварий. Основной причиной инцидентов является изношенность трубопроводов, срок службы которых уже составляет 25-30 лет. Наиболее проблемный участок находится именно на трассе Сунжа — Карабулак, протяженность изношенной трубы — 17 км и она подлежит замене. Специалисты Единого оператора в круглосуточном режиме работают на аварийных участках. Для жителей районов отключения обеспечивается подвоз воды", - написал он в своем Telegram-канале.

Власти города сообщили сегодня, что накануне крупная авария произошла на магистральном водопроводе «Сунжа - Малгобек» в районе Карабулака, а сегодня - целых три аварии. Прорыв трубы привел к приостановке работы насосной станции и, как следствие, оставил без воды местных жителей, сообщила мэрия.

Чиновники призвали местных жителей запастись терпением. "На магистральном водопроводе работают 4 бригады специалистов. Вся необходимая техника и все специалисты работают в круглосуточном режиме, без перерывов на отдых, чтобы возобновить подачу воды в кратчайшие сроки.Мы прилагаем все усилия для скорейшего устранения неполадок и восстановления стабильного водоснабжения. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и запастись водой", - говорится в сообщении мэрии, опубликованном сегодня вечером. Мэрия также сообщила, что по заявкам готова организовать подвоз воды.

Пользователи чата в Telegram "Карабулак чат", в котором числится 1434 человека, возмутились ситуацией.

"Никогда такого не было, чтобы буквально каждый день были проблемы с водой как в этом месяце. Ни в какие ворота", - написала Impaevala.

"Реально, это уже беспредел, что творится с этой водой", - написала Захира Горбакова.

Пользователи после отчетов мэрии о ремонте потеряли надежду на подачу воды сегодня. "У нас с первого этажа до первого вода полдня поднимается, сегодня мы не надеемся", - написал пользователь X.

При этом ранее проблемой водоснабжения Карабулака уже заинтересовался Следком - следователи начали проверку после жалоб жителей города Карабулак на проблемы с водоснабжением, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль.

Поводом для проверки стали сообщения местных жителей. "Администрацией подвоз воды не организован. Неоднократные обращения местных жителей, в числе которых семьи с детьми и пенсионеры, результатов не принесли, мер к устранению нарушений более 25 лет не принимается", — процитировала 24 декабря 2024 года одно из сообщений газета "Ингушетия".

"Кавказский узел" писал, что жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется.

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