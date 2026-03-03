Офицер полиции признан виновным по делу о смерти краснодарца Афросина

Суд в Краснодаре признал Дмитрия Корчагина виновным в смерти задержанного Ильи Афросина. Бывший силовик приговорен к шести годам колонии, хотя прокурор требовал для него 11 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля стало известно, что прокурор попросил приговорить к 11 годам колонии строгого режима полицейского Дмитрия Корчагина, обвиняемого по делу о смерти Ильи Афросина. Корчагин был обвинен по двум статьям УК РФ: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" - по ней прокурор запросил восемь лет лишения свободы, и "Превышение должностных полномочий" - по ней запросили шесть лет. Также обвинение просило запретить Корчагину занимать должности на государственной службе и лишить его специального звания капитана полиции.

Офицер полиции Краснодара Дмитрий Корчагин стал подозреваемым по делу о смерти 32-летнего Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания. В феврале 2023 года суд отправил силовика в СИЗО. В апреле того же года стало известно, что дело передано в Прикубанский райсуд города. В июне 2025 года суд перевел обвиняемого под домашний арест.

Сегодня Прикубанский райсуд Краснодара огласил приговор бывшему полицейскому Дмитрию Корчагину, сообщает в своем телеграм-канале правозащитная организация "Команда против пыток" (включена в реестр иностранных агентов).

"Его признали виновным и приговорили к шести годам колонии строгого режима по двум статьям («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (часть 4 статьи 111 УК) и «Превышение должностных полномочий» (часть 3 статьи 286 УК). Также ему запретили занимать должности на государственной службе два года и лишили специального звания капитана полиции", - говорится в публикации.

Напомним, о смерти Ильи Афросина стало известно в сентябре 2021 года после обращения к правозащитникам его отца, Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками. Его нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, Афросин скончался от травмы селезенки.

Травма селезенки, которая указана причиной смерти Афросина, появляется в результате избиения, при своевременной помощи человека с такой травмой можно спасти, отметила врач Лариса Егорова.

Жители Кубани неоднократно жаловались на пытки

В Краснодарском крае и в целом в России пытки стали "обыденным явлением" у силовиков, при этом Кубань является одним из самых неблагополучных регионов в этом отношении, рассказали в 2021 году "Кавказскому узлу" правозащитники.

В декабре 2021 года прокуратура Кубани сообщила о начале расследования уголовного дела в отношении силовиков в связи с предсмертным заявлением о пытках сочинца Евгения Ипатова, который был найден мертвым на железнодорожных путях. На видео Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров. Мать погибшего сообщила, что близкие считают неправдоподобной версию полиции о его суициде. Осмотр тела сочинца не позволил судмедэкспертам счесть его смерть ни суицидом, ни убийством.

Одним из известных случаев стало дело строителя сочинских олимпийских объектов Мардироса Демерчяна. Он был обвинен в краже кабеля и подвергся жестоким пыткам. Однако следствие отказалось возбуждать дело о пытках, более того самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, но приговор был отменен, а дело направили на повторное рассмотрение. В мае 2018 года суд в Адлере закрыл дело Демерчяна, но не реабилитировал обвиняемого.

По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не стало хватать даже на еду, говорилось в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".