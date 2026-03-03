Инициатива чиновников создала угрозу краснокнижным растениям на плато Лаго-Наки

Большинство участников онлайн-голосования выступили против предложения Минприроды России изменить режим охраны краснокнижных растений. Законопроект смягчит ограничения на строительство курорта на плато Лаго-Наки и ставит под угрозу существование местной флоры, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", в феврале Верховный суд Адыгеи не удовлетворил иск Социально-экологического союза, требующего отменить передачу земель лесного фонда на плато Лаго-Наки под строительство горнолыжного курорта "Лагонаки". Там планируется вырубить 9950 деревьев, а намеченные работы разрушат ландшафт, указали экологи.

Еще в августе 2024 года активисты заявили, что на плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт, ведется вырубка деревьев и строительство водопровода. Строительство наносит ущерб природе, подтвердили экологи.

Природоохранный проект «Земля касается каждого» призвал голосовать против законопроекта об утверждении правил сбора (заготовки) растений и грибов, занесённых в Красные книги, сообщил 1 марта проект Activatica.

"По закону редкие виды не подлежат хозяйственному использованию: их вообще нельзя собирать, продавать и в целом делать частью коммерческой или хозяйственной деятельности. Кроме того, нарушение или ухудшение среды обитания краснокнижных видов тоже запрещено", - указали активисты, отметив, что последний день голосования - 2 марта.

Проект постановления правительства России «Об утверждении Правил сбора (заготовки) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, и Правил выдачи разрешений на оборот растений, грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации» подготовлен Минприроды и опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По состоянию на 23:59 мск 2 марта (в момент окончания голосования), на портале 2889 человек проголосовали против проекта и восемь – за, передал корреспондент "Кавказского узла". (Для голосования требовалась учётная запись "Госуслуг" или регистрация на портале.)

Проект прокомментировали "Кавказскому узлу" глава отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних, руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко и эколог, попросивший не публиковать его имя и должность.

Новые правила несут угрозу для краснокнижных растений, указал Валерий Бриних. «Прежде всего это угроза злоупотреблений этими правилами для коммерческой заготовки краснокнижных растений, и угроза их вырубки под строительство», - заявил он.

Евгений Витишко согласился, что подобные правила – это угроза всем краснокнижным растениям, а не только находящимся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Он назвал принятие подобного нормативного акта беспрецедентным случаем. «Это действительно беспрецедентно, когда предлагают убирать находящиеся под федеральной защитой виды растений независимо от целей и задач», - заметил он.

Как отметил эколог, говоривший на условиях анонимности, для ООПТ это нововведение особенно значимо, поскольку создание ООПТ как раз подразумевало, что на этих территориях есть краснокнижные растения.

Эксперты также предположили, что постановление принимается для строительства курортов в особо охраняемых зонах. Так, Валерий Бриних предположил, что постановление принимается под строительство курорта в Лаго-Наки.

Предполагаю, что это принимается для того, чтобы снять ограничения на строительство в Лаго-Наки

«Я предполагаю, что это принимается для того, чтобы снять ограничения на строительство в Лаго-Наки, поскольку в противном случае там строить нельзя», - отметил он.

По его словам, апробированных методик пересадки краснокнижных растений нет. Кроме того, с учетом того, что в Лаго-Нако скальные почвы и корневая система многих растений, особенно деревьев, ушла глубоко вниз, при пересадке она неизбежно пострадает.

Четко видна заинтересованность застройщиков

В свою очередь Евгений Витишко затруднился назвать конкретно, под какие стройки «заточен» этот проект, но согласился, что в нем "четко видна заинтересованность застройщиков". Говоря о видах растений, которые могут пострадать при применении вводимых правил в Лаго-Наки, он назвал дикие орхидеи, растущие там.

Помимо Кавказского государственного природного биосферного заповедника, на плато Лаго-Наки находятся особо охраняемые природные территории: эколого-туристская территория "Фишт", "Хребет Буйный", "Верховья рек Цице, Пшеха и Пшехашха" и природный парк "Большой Тхач", говорится в справке "Кавказского узла" "Курорт Лаго-Наки: горные лыжи и уникальная природа".

По мнению эколога, говорившего на условиях анонимности, подобные стройки планируются на Алтае и на Кавказе, и наиболее заметная из них – курорт Лаго-Наки.

Пересаживать такие деревья нельзя – нет таких технологий ни в России, ни в мире

"Там растут деревья, которым сотни лет. И как их можно будет пересадить – тем более из такого рельефа? Можно пересадить цветок, который потом засохнет, но пересаживать такие деревья нельзя – нет таких технологий ни в России, ни в мире. То же самое с грибами – как вы пересадите всю грибницу?» - сказал он.

Говоря о протестном голосовании на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Валерий Бриних счел, что оно вряд ли на что-то повлияет. «Даже если там будет зафиксировано большинство "против" и в последние часы не накрутят голоса "за", все равно в 99 случаях из 100 на это не обратят внимания», - сказал он.

Евгений Витишко в этом вопросе также настроен пессимистично. Он заметил, что, если раньше государство прислушивалось к мнению природоохранного и научного сообщества, то с момента принятия закона об организации биосферного полигона на территории Кавказского биосферного заповедника все изменилось.

Идет давление с целью разрешения строительства военных и иных объектов в ООПТ

«Сейчас идет давление с целью разрешения строительства военных и иных объектов в ООПТ, что в итоге приведет к разрушению формировавшегося раньше природоохранного законодательства», - сказал он.

Иное мнение о роли голосования высказал эколог, говоривший на условиях анонимности. Он отметил, что голосование "против" в подобных случаях имело вес на обсуждениях. «Власти, если даже не шли навстречу, откладывали подобные проекты для лучшей проработки», - сказал он, не приведя примера.

Напомним, 28 марта 2023 года министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали не допустить строительства горного курорта на территории Лаго-Наки, указав, что в случае застройки будет нанесен серьезный ущерб флоре и фауне плато, в том числе десяткам краснокнижных растений. Кроме того, планы застройки охранной зоны заповедника противоречат законодательству.

Еще в июле 2021 года экоактивисты выступили против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья. Власти Адыгеи не идут на диалог с противниками строительства курорта, а федеральные власти не ответили на обращения ученых из-за угрозы уникальному природному объекту, констатировали они. 1 июня 2024 года кабмин России заявил, что Адыгее будет направлено более 500 миллионов рублей на завершение строительства автотрассы к плато Лаго-Наки.