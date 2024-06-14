Экоактивисты потребовали расследовать вырубку деревьев на плато Лаго-Наки

14 июня 2024, 14:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обжалован в прокуратуре отказ полиции расследовать вырубку деревьев на плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт, сообщили активисты. Планы застройки охранной зоны заповедника противоречат законодательству, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года экоактивисты выступили против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья. Власти Адыгеи не идут на диалог с противниками строительства курорта, а федеральные власти не ответили на обращения ученых из-за угрозы уникальному природному объекту, констатировали они. 1 июня 2024 года кабмин России заявил, что Адыгее будет направлено более 500 миллионов рублей на завершение строительства автотрассы к плато Лаго-Наки.

28 марта 2023 года министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали не допустить строительства горного курорта на территории Лаго-Наки. В случае застройки будет нанесен серьезный ущерб флоре и фауне плато, в том числе десяткам краснокнижных растений, заявили они.

Вдоль строящейся дороги при закреплении склона на участке, предназначенном под строительство "Верхней деревни", были вырублены более 20 деревьев, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" администратор паблика «Лаго-Наки живи!» Богдан Закопайко.

Он отметил, что там "вряд ли были краснокнижные виды". «Скорее всего дорожники залезли на упомянутый участок при осуществлении своих работ», - сказал активист.

6 июня активисты получили из полиции отказ в возбуждении дела в ответ на заявление о незаконной вырубке, которое было подано 20 мая. "Полиция сообщила в ответе, что не получила информации от администрации о порубочных билетах, не получила данных о собственниках (арендаторах) участка, никто не был опрошен и не был осуществлен выезд на место", - рассказал он, добавив, что 12 июня это решение было обжаловано в прокуратуре.

По закону муниципалитет был обязан создать лесничество

Вырубка деревьев "была изначально незаконной", поскольку нет ведомства, которое вправе выдавать такие разрешения, указал руководитель экологической организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко. "По закону муниципалитет был обязан создать лесничество для управления полученными из федеральной собственности лесами. Лесничество и должно заниматься охраной леса, выписывать разрешения на рубки и контролировать эту деятельность. Но никакого лесничества даховские чиновники так и не создали", - сказал он.

Эколог пояснил, что в 2023 году под «Верхнюю деревню» - первую очередь планируемого курорта на плато Лаго-Наки - из федеральной собственности в собственность Даховского сельского поселения было передано четыре участка лесного фонда. В ноябре 2023 года был принят мастер-план, конкретно показавший, что и как собираються строить.

«При сравнении проекта детальной планировки и предшествующей архитектурно-планировочной концепции «Верхней деревни» обнаружились следующие различия: вертолетная площадка оказалась вынесена подальше от центрального въезда и заняла место, где предполагалось разместить открытую парковку, появилась тупиковая дорога непонятного назначения из зоны инженерных сооружений в северо-западном направлении (в направлении существующей гостиницы «Азиш-Тау»), добавилось еще одно общежитие (корпус) для обслуживающего персонала (при этом два из четырех корпусов для персонала расположились на месте «уехавшей» вертолетной площадки), исчезла (не перенесена, а именно удалена из плана) станция канатной дороги, которая должна была служить отправной точкой для транспортировки лыжников на территорию Кавказского заповедника – на склоны горы Абадзеш. Последнее обстоятельство явно свидетельствует о том, что инвестор не рассчитывает на быстрое решение вопроса с развертыванием работ на территории Кавказского заповедника и запуском на Абадзеше лыжных трасс. А если так, то вкладываться на текущем этапе в строительство станции и правда неразумно", - рассказал Шевченко.

Площадь стройки, по словам эколога, выросла по сравнению с первоначальными планами на 40%, при этом из 13 гектаров «деревни» 10 приходится на лесной массив. В два раза выросла площадь гостиниц и плотность застройки. При этом статус участков вообще не предполагает капитального строительства как такового.

Максимум, что можно построить на этом месте, не нарушая закона, - тропиночную сеть для прогулок

«Участки, которые в прошлом году были переданы в собственность Даховского поселения – это, как уже упоминалось, бывшие земли лесного фонда, отнесенные к защитным лесам, расположенным в водоохранных зонах. А статья 111 Лесного кодекса прямо запрещает осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Там запрещено любое строительство, кроме велосипедных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, а также линейных объектов и гидротехнических сооружений, и, естественно, сплошные вырубки. Таким образом, максимум, что можно построить на этом месте, не нарушая закона, - тропиночную сеть для прогулок. Все остальное, что сопряженно со сплошными рубками леса и возведением капитальных строений, будет чревато уголовными делами как для исполнителей таких работ, так и для заказчиков", - сказал Дмитрий Шевченко.

Кроме того, по его словам, территория будущей "Верхней деревни" попадает в создаваемую охранную зону Кавказского биосферного заповедника. Район «Верхней деревни» - место произрастания многих краснокнижных растений, их каталогизация на месте будущих горнолыжных трасс была проведена летом 2023 года.

Общее число обнаруженных краснокнижных видов достигло 45

"Практически весь обследованный маршрут прохождения лыжных трасс, канатной дороги и подъездных дорог буквально усеян краснокнижниками. Общее число обнаруженных краснокнижных видов достигло 45: один вид листостебельного мха, пять древесных и 39 травянистых сосудистых растений. Из этого количества 8 видов оказались занесены в Красную книгу РФ, в частности, тис ягодный, лилия Кессельринга, мускари голубой (мышиный гиацинт), траунштейнера сферическая и другие, а остальные виды числятся в Красных книгах Адыгеи и Краснодарского края. Из этого же перечня восемь растений находятся под международной защитой: семь видов (пальчатокоренник желтоватый, пальчатокоренник Дюрвиля, пальчатокоренник зеленый, гудайера ползучая, кокушник комарниковый, любка зеленоцветковая, траунштейнера сферическая) входят в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITEC) а мох буксбаумия зеленая (Buxbaumia viridis) включен в Приложение I Бернской Конвенции", - заявил эколог.

Беспокойство защитников Лаго-Наки по поводу строительства «Верхней деревни» абсолютно оправданно, поскольку стройка будет вестись у хребта Каменное море – в карстовом районе, указал глава республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних.

«Там есть воронки, провалы, пещеры, а значит, неустойчивые грунты, что потребует дополнительных расходов при строительстве 6-10-этажных зданий, как предлагает последний проект, и ставит под вопрос окупаемость курорта», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Когда начнется эксплуатация, появятся сточные воды

Кроме того, по мнению Бриниха, курорт может стать "источником больших проблем для окрестных районов". «Когда начнется эксплуатация, появятся сточные воды. Понятно, что там будут стоять очистные сооружения, но всегда есть опасность и аварийных ситуаций и недобросовестной эксплуатации, когда будут стремиться пустить эти воды в карстовые пустоши. А плато – зона питания всех окрестных рек, включая и Белую, и в этой ситуации качество воды, которую в том числе пьет Майкоп, может существенно упасть, и ее нельзя будет использовать как питьевую», - отметил он.

По мнению Валерия Бриниха, никаких альтернативных или компромиссных вариантов строительства нет. «Лучше бы там вообще ничего не строили», - сказал он, добавив, что реализация проекта еще не началась - впереди еще государственная экологическая экспертиза и общественные слушания по проекту.

Место, отведенное под «Верхнюю деревню», пока не активно используется туристами, рассказал на условиях анонимности представитель турфирмы, занимающейся турами на плато Лаго-Наки. «Их больше интересуют горы и другие места, а не этот склон», - сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.