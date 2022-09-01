Экологи потребовали остановить строительство на плато Лаго-Наки

01 сентября 2022, 08:09

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Экологи в Адыгее потребовали прекратить строительство горного курорта на территории плато Лаго-Наки, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявление об этом активисты направили в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника.

В июне 2021 года власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Документ был подписан на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство. Руководство Адыгеи не идет на диалог с противниками строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, а российские власти не дали ответа на письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали в июле 2021 года экоактивисты. Дорогу к будущим курортам Лаго-Наки уже строят, сообщил "Кавказскому узлу" Алексей Гайворонский, представитель инициативной группы, обратившейся с письмом к властям России. "Пилят, рубят деревья, с огромным размахом уничтожают наследие ЮНЕСКО", – сказал он.





На плато Лаго-Наки ведется подготовка к строительству горного экологического курорта, сообщило издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на адыгейских экоактивистов 31 августа.

"Работы проводятся без какой-либо официальной информации от администрации Республики Адыгея, не проведены необходимые экспертизы", – процитировало издание представителя общественного движения "Лаго-Наки Живи" Богдана Закопайко.

Строительство на особо охраняемых природных территориях без проведения экспертизы запрещено, это "грубейшее нарушение федерального законодательства", указали экологи. "По данному факту мы направили заявление в прокуратуру Адыгеи", – сказал журналистам руководитель автономной некоммерческой организации "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко.

Экологи заявили, что уже собрали доказательную базу "ведения хозяйственной деятельности на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО". На плато Лаго-Наки "произведена разметка трасс, подогнаны техника и вагончики для строителей, вертолет регулярно делает грузовые рейсы на гору Абадзеш", по территории заповедника, где произрастают краснокнижные растения и гнездятся краснокнижные птицы, ездят машины, сказано в публикации активистов на странице группы "Спасем Лаго-Наки вместе" во "ВКонтакте", где 30 августа были размещены соответствующие фотографии.

На странице сообщества размещен призыв подписать созданную 14 августа петицию: "Не позволим превратить Кавказский заповедник (Лаго-Наки) в горнолыжный курорт!". "Министерство природных ресурсов РФ анонсировало мягкий щадящий режим природопользования на территории биосферных полигонов, но на самом деле власти активно ищут инвесторов под масштабный проект, превосходящий по масштабам печально знаменитый "Роза Хутор" и означающий полное уничтожение уникальных экосистем", – сказано в обращении, которое на 08.08 мск собрало 54 233 подписи.

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