Власти проигнорировали протесты против застройки Лаго-Наки

14 июля 2021, 18:41

Руководство Адыгеи не идет на диалог с противниками строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, а российские власти не дали ответа на электронную петицию и письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали экоактивисты. Петиция в защиту плато собрала свыше 45 тысяч подписей.

"Кавказский узел" сообщал, что в июне власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Соглашение о строительстве подписано на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство. Экологи заявили, что из-за разрешенного правительством России капитального строительства на биосферных полигонах возникла угроза уничтожения уникальной растительности и ландшафтов на плато Лаго-Наки. По их мнению, в Адыгее есть много других мест, которые подходят для строительства горнолыжных курортов.

Сообщение о создании биосферного полигона пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 30 марта. "После визита [премьер-министра России Михаила] Мишустина в Адыгею было принято решение строить на территории республики биосферный полигон. Значительная его часть будет находиться на территории биосферного заповедника", – написал автор сообщения. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на сайте правительства России 13 марта. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Более 120 ученых третью неделю ждут ответа от президента

Более 120 российских ученых еще 28 июня направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой остановить застройку Лаго-Наки, но власти до сих пор не ответили на него, как не отреагировали и на электронную петицию, посетовал представитель инициативной группы Алексей Гайворонский.

"Никакого диалога власти и общественности нет. Идут отписки, идет замалчивание. Писали [главе Адыгеи] Кумпилову в Instagram. Они сразу трут все комментарии, которые им не нравится. Поэтому этот проект они будут продавливать любой ценой. Мы, как общественники, понимаем, что это все делается ради денег. 23 миллиарда [рублей], я так предполагаю, это только начало. Я думаю, миллиардов на 100 они Москву планируют "нагреть", – предположил Гайворонский.

Он считает, что горнолыжный курорт хотят построить не ради благосостояния региона и дополнительных рабочих мест, а ради дополнительных прибылей бизнесу, а также "распилов и откатов". "Строительством займется ОАО "Красная Поляна". Она, по результатам 2018 года, является банкротом, она должна всем. А насчет экономики... нас держат за дураков. Чтобы поднять экономику, нужно развивать промышленность, теребить Москву, чтобы давала денег на развитие республики, как Чечне. Здесь мы видим, что это очередная афера", – заявил Гайворонский корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, реального спроса на горнолыжные курорты нет, поскольку для большинства россиян горнолыжный спорт слишком дорог. "Очередь на подъемники в Красной Поляне используют как повод, что россияне массово занимаются горнолыжным спортом и им не хватает курортов. В это время в Архызе, в Домбае были пустые курорты. В Сочи специально создали ажиотаж, чтобы получить огромные деньги на строительство на Лаго-Наки", – заявил Алексей Гайворонский.

Дорогу к будущим курортам Лаго-Наки уже строят, сообщил он. "Пилят, рубят деревья, с огромным размахом уничтожают наследие ЮНЕСКО", – сказал Гайворонский.

Открытое письмо Путину было опубликовано 28 июня на сайте Western Caucasus, посвященном Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику им. Х.Г. Шапошникова. Авторы письма указали, что 6 марта правительством России было подписано распоряжение о создании на территории Кавказского заповедника биосферного полигона, определены его границы. Согласно этому распоряжению, из основной территории заповедника вычленяется вся высокогорная часть Лагонакского нагорья площадью более 17 тысяч гектаров, включая уникальный Фишт-Оштенский массив.

"15 октября 2016 года Вы поручили правительству РФ определить порядок и критерии принятия решений о создании биосферных полигонов в заповедниках, предусмотрев проведение государственной экологической экспертизы проектов таких решений и их широкое общественное обсуждение. Однако, вопреки этому, принятое решение не проходило экологическую экспертизу и общественное обсуждение, а включение части территории Кавказского заповедника в биосферный полигон не было обосновано", – говорится в письме.

Подписанты письма, а их 124 человека, попросили президента добиться выполнения собственного поручения о создании законопроекта, запрещающего изъятие земельных и лесных участков государственных природных заповедников и национальных парков. Они настаивают на возвращении Кавказскому заповеднику всех территорий, отторгнутых в пользу биосферного полигона.

Петиция против застройки Лаго-Наки собрала свыше 45 тысяч подписей

Электронная петиция "Не позволим превратить Кавказский заповедник (Лагонаки) в горнолыжный курорт!" была опубликована на сайте Change.org еще 19 марта. К 18.41 мск 14 июля ее подписали 45134 человека. Петиция адресована Минприроды России, Росприроднадзору, премьеру Михаилу Мишустину.

Автор петиции Сергей Строгонов, который является членом инициативной группы по сохранению Лаго-Наки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ЮНЕСКО запросило у российской стороны приглашение для проверки состояния объекта, так как множество фактов говорит о реальной угрозе объекту всемирного наследия. Строгонов отметил, что капитальное строительство на плато недопустимо, а подъемники и горнолыжная трасса – это уже капитальные сооружения.

"Петиция была создана для того, чтобы создать общественный резонанс, а письмо ученых было уже официально направлено в администрацию президента. Но оно не попало президенту, а сразу переадресовано в Минприроды РФ, оттуда пока ничего не ответили", – констатировал Строгонов.

Он считает число собранных под петицией подписей свидетельством широкого общественного резонанса. "За стройкой стоят большие деньги, и лобби стройки в экокругах пытаются поставить что-то в противовес своими заказными статьями", – отметил он.

По словам Сергея Строгонова, власти Адыгеи игнорируют поручения Путина, который 15 октября 2016 года поручил правительству определить порядок и критерии принятия решения о создании биосферных полигонов, предусмотрев проведение государственной экологической экспертизы проектов таких решений, их широкое общественное обсуждение и представление на рассмотрение президенту. Распоряжение о создании Лагонакского биосферного полигона подготовлено и принято в нарушение поручения президента от 31 января 2014 года, считает Строгонов.

"Помимо российского законодательства, существуют обязательства России по международным договорам. Статус Всемирного наследия ЮНЕСКО также не позволяет строительство капитальных объектов на его территории. Непонятно, как чиновники собираются это обойти", – заключил Строгонов.

Вместо капитального строительства на Лаго-Наки необходимо развивать семейный, познавательный экологический туризм, уверен директор Института региональных биологических исследований, председатель адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних.

"Там уникальная природа по происхождению – это дно моря и древний морской риф. Там до сих пор находят много окаменелостей: морские звезды, аммониты. С точки зрения геологии и палеонтологии это тоже очень интересный объект так же, как спелеологический объект, поскольку там масса пещер, многие из них не пройдены", – указал Бриних корреспонденту "Кавказского узла".