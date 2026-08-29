Число погибших при атаке БПЛА на Волгоград достигло трех
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Два человека, пострадавшие при атаке беспилотников на Волгоград в конце июля, скончались в больнице. Еще шесть человек выписаны после лечения.
Как писал "Кавказский узел", в результате атаки БПЛА в ночь с 30 на 31 июля погибла женщина, были госпитализированы восемь человек, повреждены многоквартирный дом и частное домовладение в Волгограде. Зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса.
Пострадавший в результате атаки БПЛА в Волгограде в ночь на 31 июля умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона. "Несмотря на усилия медиков пострадавший умер", - сказали в комитете.
Еще один человек умер в медучреждении 4 августа. К середине августа шесть пострадавших были выписаны из больниц.
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