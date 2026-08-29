Обманутые дольщики провели акцию в Ростове-на-Дону

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Обманутые дольщики дома на проспекте Нагибина, которые более 20 лет добиваются получения квартир, провели в Ростове-на-Дону акцию протеста с требованием предоставить им жилье или выплатить компенсации.

Как информировал "Кавказский узел", 13 июля 2019 года дольщики дома на проспекте Нагибина, 38 провели акцию протеста. В руках они держали плакат с надписью, что ждут квартир уже 16 лет.

28 августа обманутые дольщики дома на проспекте Нагибина, 38 провели акцию протеста. Они потребовали предоставить им квартиры либо выплатить компенсации, передал 28 августа "Ростов-на-Дону Онлайн".

По словам дольщиков, они находятся в неопределенной ситуации. Они пояснили, что еще в августе 2018 года департамент координации строительства и перспективного развития Ростовской области опубликовал на своем сайте информацию о том, что инвесторы готовы расселить дольщиков. Но до сих пор дело так не сдвинулось с мертвой точки, отметила сегодня "Панорама Ростов-на-Дону".

Издание опубликовало фото акции протеста. На нем показаны четверо мужчин и две женщины. Они держат в руках баннер с надписью "Дольщики Нагибина, 38 ждет квартир 23 года".

Напомним, 29 июля 2007 года около 30 обманутых дольщиков домов на проспекте Нагибина и в микрорайоне Темерник провели акции протеста. Руководитель инициативной группы дольщиков Нагибина, 38 Владимир Ткачено рассказал, что главное требование – чтобы ГУВД оставалось застройщиком. Участники акции обратились к губернатору Ростовской области с просьбой взять строительство объектов под личный контроль.

1 апреля 2018 года дольщики дома на Нагибина, 38 провели очередную акцию вместе с участниками других проблемных строек. Протестующие подписали обращение к губернатору с требованием принять конкретные меры для завершения строительства проблемных объектов и информировать дольщиков о ситуации с их домами не реже одного раза в месяц.

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.