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08:48, 28 августа 2026

Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили более 70 беспилотников в семи районах Ростовской области.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 70 беспилотников в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском и Кашарском районах.

В Чертковском районе обломки беспилотника упали на территорию сельскохозяйственного склада, в селе Новоселовка загорелась сухая трава. Пострадавших нет, пожар ликвидирован, написал сегодня Слюсарь в своем телеграм-канале.

В хуторе Чеботовка Тарасовского района при падении обломков дрона загорелось поле. Пострадавших нет, пожар потушен, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что атаки дронов на Ростовскую область регулярно приводят к пожарам и повреждению объектов. Так, 27 августа в Тарасовском районе при падении обломков беспилотника были повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль, в Шолоховском лесничестве возник пожар. 25 августа после атаки беспилотников Новошахтинский НПЗ приостановил работу.

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Автор: "Кавказский узел"

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