Родители сочинских первоклассников потребовали от директора школы безопасных условий

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В Сочи разгорелся конфликт между администрацией школы № 28 в Адлере и родителями будущих первоклассников. Причиной стало решение руководства школы провести торжественную линейку 1 сентября в закрытом помещении без допуска большинства родителей. Родители добились отмены праздника в зале с панорамным остеклением из-за опасений за безопасность детей в условиях атак БПЛА, но вариант провести праздник в фойе школы их также не устроил.

Условия школьной линейки стали причиной конфликта

Конфликт в адлерской школе № 28 начался после того, как родителям будущих первоклассников учителя направили в чат сообщение о решении администрации школы провести торжественную линейку к Дню знаний на четвертом этаже здания, рассказала мама одного из первоклассников Елена. В актовом зале с панорамным остеклением на праздник планировалось собрать около 150 детей без сопровождения родителей, которым вход был полностью запрещен", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Как могут педагоги в такое сложное время, когда атаки беспилотников постоянны, не учитывать безопасность наших детей? Родители посчитали такое решение прямой угрозой жизни и здоровью шести- и семилетних детей в условиях регулярных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и включения сирен воздушной тревоги в прибрежной зоне Сочи", - рассказала другая мама ребенка, которая представилась Снежаной.

"Мы составили коллективное обращение на имя директора школы Ларины Бабиной, под которым подписались 11 человек - активисты, представляющие интересы групп всех родителей 150 детей, отметив, что в случае ее отказа перенести праздничную линейку в безопасное место, мы обратимся в департамент образования г. Сочи, министерство образования Краснодарского края и прокуратуру", - рассказал отец будущего первоклассника Максим (копия обращения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Родители привели доводы против линейки в зале с панорамным остеклением

Актовый зал расположен на четвертом этаже здания и имеет панорамное остекление по всему периметру, указали родители в обращении.

"В условиях текущей оперативной обстановки, проведения СВО и регулярных рисков воздушных атак (включая угрозы применения БПЛА) и включения сирен нахождение в помещении с большой площадью остекления на верхнем этаже представляет прямую угрозу жизни и здоровью детей. При разрушении стекол от взрывной волны или осколков дети могут получить тяжелые травмы. На линейке будут находиться 150 малолетних детей (шести-семи лет), которые впервые оказались в стенах школы... Небольшое количество присутствующих педагогов физически не сможет скоординировать и безопасно эвакуировать 150 испуганных малышей с четвертого этажа в укрытие", - говорится в заявлении.

Опрошенные корреспондентом родители первоклассников пояснили, что Адлерский район находится в зоне повышенного риска.

"В Сочи сейчас почти ежедневно объявляют опасность атаки БПЛА, воют сирены, работает ПВО. Адлер — это район, куда наиболее часто прилетают дроны. Собрать 150 малолетних детей на четвертом этаже со стеклянной крышей и стенами - это абсолютная халатность. Если выбьет стекла волной, будет катастрофа. Об этом даже страшно думать", - рассказала мать первоклассника Ирина.

"Наши дети впервые переступают порог школы, они не знают ни здания, ни учителей, отметила Виктория. "Если взвоет сирена, начнется паника. Учителя даже при желании просто физически не смогут вывести с четвертого этажа полторы сотни испуганных малышей", - указала она.

Мы рассчитывали на праздник, а в итоге столкнулись с абсолютным равнодушием, говорит Александр.

"Почему первый звонок наших детей должен сопровождаться страхом и разлукой с родителями? Мы просто хотим быть рядом со своими детьми в этот день и знать, что они в безопасности, но сейчас нам стало известно, что детей переводят на первый этаж в фойе после нашего протеста, но нам туда вход будет закрыт. Это опять выдумала директриса школы, как нам сообщили учителя будущих первоклашек", - рассказал Александр, добавив что уже несколько дней родители находятся в стрессе от происходящего.

"Нам никто ничего не объясняет. Решения принимаются кулуарно, без согласования с родительским сообществом", - возмущается отец первоклассника Роман.

"Если дирекция не способна организовать безопасный праздник с участием родителей, мы просто не пустим детей на эту линейку. Оставлять своего первоклашку одного в закрытом пространстве в такой обстановке мы не собираемся, также и другие родители приняли такое же решение", - заявил отец одного из первоклассников Сергей.

Перенос линейки в фойе также не удовлетворил родителей

После того как информация об обращении родителей поступила в департамент образования Сочи на имя руководителя Ольги Медведевой, директор школы Ларина Бабина сегодня изменила место проведения линейки, перенеся его из актового зала на четвертом этаже в фойе первого этажа. Однако при этом был сохранен строгий запрет на присутствие родителей.

Это решение спровоцировало новую волну недовольства. 27 августа родители первоклассников направили на имя директора школы № 28 повторное официальное заявление (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") с требованием предоставить копии локальных актов и правовые основания для ограничений.

В документе родительский комитет будущих первоклассников ссылается на статьи 29 и 44 ФЗ № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" и ФЗ № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". "Просим предоставить официальное письменное обоснование введенного ограничения на присутствие родителей первоклассников на торжественной линейке 1 сентября. Указать конкретные статьи законов, нормативных правовых актов РФ, решений Оперативного штаба региона или Антитеррористической комиссии субъекта РФ. Предоставить заверенную копию локального нормативного акта (приказа, распоряжения директора школы), регламентирующего особый пропускной режим", - говорится в нем.

Руководство школы пояснило ограничения позицией властей края

Директор СОШ № 28 г. Сочи Ларина Бабина подтвердила перенос мероприятия в фойе, однако подчеркнула, что действующие инструкции не позволяют допустить всех родителей на линейку внутри здания.

"Линейку для первоклассников мы перенесли в фойе благодаря родителям, хотя могли и провести на четвертом этаже в актовом зале. Там подходящее место, на четвертом этаже, помещение большое и есть укрытие от БПЛА. Но мы перенесли в фойе на первый этаж. Теперь там будет линейка, но присутствовать могут только один-два родителя от класса, а не все. Почему? Потому что в фойе нет места для всех. Они же сами пишут в жалобе, что у нас 150 первоклассников. Где их всех размещать? На улице проводить линейки больше нельзя. И это не моя личная прихоть, как считают родители, это четко написано в документах, это краевое решение, это Антитеррористическая комиссия решает, что линейки проводятся все в здании и проводить мы их можем только в актовом зале или в фойе. Вот перенесли в фойе, но тогда без родителей", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Насколько легитимны ссылки руководства школы на решения краевых властей, и имеют ли право образовательные учреждения ограничивать доступ родителей, рассказал юрист Игорь Белов.

Решения о проведении торжественных мероприятий 1 сентября в закрытых помещениях (актовых, спортивных залах, рекреациях и фойе) действительно принимаются региональными и муниципальными Антитеррористическими комиссиями (АШ / АТК) Краснодарского края в рамках усиления мер безопасности и действующего среднего уровня реагирования. Подобные рекомендации и протоколы АТК направляются в органы управления образованием и обязывают руководителей школ организовывать пропускной режим и исключать массовые скопления людей на открытых площадках.

Однако устная отсылка директора к "документам края" не заменяет обязанность школы направить родителям письменный ответ с указанием реквизитов конкретного приказа или нормативного акта, что прямо предусмотрено статьей 44 ФЗ "Об образовании в РФ", подчеркнул Белов.

"Согласно статье 64 Семейного кодекса РФ и статье 44 ФЗ "Об образовании в РФ", родители являются законными представителями своих несовершеннолетних детей и имеют приоритетное право на защиту их прав и законных интересов. Введение особого пропускного режима на базе приказов директора школы допускается в целях антитеррористической защищенности (в рамках ФЗ № 35-ФЗ "О противодействии терроризму" и Постановления Правительства РФ № 1006). Тем не менее, полная изоляция родителей шестилетних детей в день первого посещения школы создает конфликт правовых норм: школа обязана обеспечивать безопасность (статья 41 ФЗ "Об образовании"), но не вправе нарушать базовые права родителей на сопровождение малолетних детей без предоставления альтернативных безопасных решений, например, разделение проведения линеек на несколько смен или классов, чтобы места в фойе хватало и детям, и родителям", - считает Белов.



Парадокс "безопасности в помещении" и уроки трагедий

Родители и юрист обращают внимание на "педагогическую практику" последних лет собирать сотни детей в замкнутых пространствах внутри зданий.

Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года) Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года - один из самых страшных терактов в истории человечества. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 334 человека

Родители вспомнили трагедии школы в Беслане в 2004 году, где сотни заложников оказались заблокированы именно в закрытом пространстве, в школьном спортивном зале. Они считают, что эта пережитая страной трагедия должна была научить чиновников принимающих решения, что блокировка людей в замкнутом помещении при возникновении чрезвычайной ситуации резко повышает риск массовых жертв и паники. В случае прилета БПЛА или обрушения конструкций здания нахождение в фойе или актовом зале не гарантирует защиты, а отсутствие родителей рядом лишь лишает детей психологической поддержки и оперативной помощи при эвакуации.

Юрист Игорь Белов полагает, что учитывая волнение родителей, администрация школы № 28 могла бы найти компромиссное решение, не нарушая требования безопасности.

"К примеру, можно организовать поклассное проведение линеек в несколько смен. Например, отдельно для каждого первого класса, что позволило бы разместить в фойе или другом безопасном помещении первого этажа как самих детей, так и их родителей. Если есть технические возможности организация прямой трансляции для родителей в смежных помещениях первого этажа или на территории школьного двора при строгом контроле служб спасения", - полагает он.

Родители первоклассников сочинской школы № 28 ждут официального ответа на свое заявление от 27 августа и заявляют о готовности обратиться в прокуратуру, если права семей на безопасность и участие в празднике родителей будут игнорироваться.