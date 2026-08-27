Осквернение военного мемориала в Сочи привело к уголовному делу

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Cледственным отделом по Хостинскому району возбуждено уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений. Подозреваемая - девушка, которая справила нужду у монумента танкистам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

В социальных сетях были опубликованы сведения о том, что в Сочи девушка, находясь на участке местности, прилегающем к монументу, увековечивающему память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершила противоправные действия, тем самым осквернив его.



По данному факту следственным отделом по Хостинскому району Сочи незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам осквернения мемориальных сооружений. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Следственный комитет Краснодарского края в Telegram-канале.



"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные, направленные на местонахождение лица, совершившего противоправные действия", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция Сочи сообщила, что ищет девушку, которая осквернила монумент павшим в годы Великой Отечественной войны танкистам.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается, что на улице 50 лет СССР девушка справила нужду прямо на монументе павшим в годы Великой Отечественной войны танкистам", - говорится в сообщении МВД по региону в Telegram-канале.

Монумент танкистам установили энтузиасты поискового отряда "Подвиг". В экспозицию входит редкий каток "паровозного" типа от танка Т-34, участвовавшего в Сталинградской битве. Он был найден поисковиками под Волгоградом. Среди фрагментов и запчастей уничтоженного взрывом танка, обнаружили человеческие останки. 200-килограммовый каток с большими сложностями извлекли из земли и доставили в Сочи, информирует издание "Сочи онлайн".

"Кавказский узел" также писал, что в начале мая в Краснодарском крае задержали 30-летнего гражданина Украины за осквернение 14 захоронений участников специальной военной операции.