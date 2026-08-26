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13:08, 26 августа 2026

Ранение ребенка при полицейской погоне в Ингушетии вызвало резонанс в сети

Кадр видео полицейской погони в Ингушетии. 23 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/11018

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ингушетии полицейский во время погони открыл огонь по автомобилю и ранил находящегося в нем ребенка. Врачи назвали его состояние стабильным, но указали на необходимость длительной реабилитации. Часть жителей республики, комментируя видео с инцидентом в соцсети, сочла виновным полицейского, а другая часть – водителя машины, не подчинившегося силовикам.

МВД сообщило подробности инцидента

По данным МВД Ингушетии, 23 августа во время полицейской погони за двумя автомобилями "Лада Приора" ребенок 2015 года рождения, находившийся на заднем сиденье одной из машин, получил сквозное огнестрельное ранение левой голени.

По версии ведомства, инспекторы дорожно-патрульной службы (ДПС) обратили внимание на две "Лады Приоры" без номерных знаков, с затонированными боковыми и лобовыми стеклами, которые ехали по федеральной автодороге с превышением скорости. Водители проигнорировали неоднократные требования остановиться и стали увеличивать скорость, создавая угрозу другим участникам движения. Полицейские во время преследования неоднократно предупреждали водителей по громкоговорителю о намерении применить табельное оружие. Затем сотрудник сначала произвел предупредительный выстрел в воздух, а после этого полицейские стреляли по колесам автомобилей, сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

Один автомобиль после повреждения заднего колеса остановился, однако его водитель скрылся. Водитель второй машины также сумел скрыться. Позднее сотрудники полиции установили и задержали обоих водителей – жителей сельского поселения Алхасты 1998 и 2007 годов рождения.

Суд назначил обоим водителям по десять суток административного ареста за неповиновение полиции. МВД Ингушетии проводит проверку по факту погони со стрельбой и ранения ребенка, сказано в сообщении.

Ребенку предстоит длительный период реабилитации

Ребенка прооперировали. Хирургическое вмешательство прошло без технических сложностей и с минимальной кровопотерей. Состояние пациента оценивалось как стабильное, средней степени тяжести, с положительной динамикой. Его перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии и назначили комплексную терапию, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Детская республиканская клиническая больница Ингушетии.

Ранение оказалось сложным, однако магистральные сосуды, нервные стволы и суставная сумка не были повреждены, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Иса Хашиев.

"Прогнозы на полное выздоровление благоприятные, но ребенку предстоит длительный период реабилитации под наблюдением наших специалистов", – сказал Хашиев, слова которого приведены в сообщении больницы.

Комментаторы поспорили о действиях силовиков

Видео с моментом погони и стрельбы сегодня опубликовала в своем телеграм-канале "Фортанга".

На кадрах ролика, снятого из салона автомобиля, за рулем находится мужчина, еще один мужчина и ребенок сидят сзади. Рядом с машиной движется полицейский автомобиль. Затем в салоне слышны не менее восьми хлопков, похожих на выстрелы, после чего водитель увеличивает скорость. Затем слышны еще несколько хлопков. После того как полицейская машина обгоняет автомобиль, в салоне раздаются крики, ребенок начинает громко кричать, после чего запись обрывается.

Эту же видеозапись 26 августа опубликовал Instagram*-паблик novosti_ingushetia_, на который подписаны около 124 тысяч пользователей. На 13.00 мск 26 августа этот пост набрал 95 отметок "Нравится" и 57 комментариев.

Часть комментаторов раскритиковала применение оружия полицейскими. "Его даже не уволят", – заявил abdulla_evlo3.

"Если не умеешь стрелять, зачем ты достал пистолет? Разве можно так стрелять, когда едет колонна?" – написал пользователь vghk.khf.

"Не имеет права применять огнестрел, если в результате его применения могут пострадать случайные лица", – указал muslim.avt.95.

Другие пользователи возложили ответственность за произошедшее на водителей, проигнорировавших требования полиции. "А зачем его увольнять? Раз ему говорят остановиться, надо было остановиться", – заявил madlen_0022.

"Это не из-за сотрудников, а из-за некоторых водителей, которые не понимают, когда им нормально говорят. Если честно, из-за таких невинные страдают", – считает пользователь katsasia.

"Не надо было игнорировать. <…> не было бы этого. <…> Они выполняют свою работу. Значит, было нарушение правил, раз они потребовали остановиться", – полагает chapr_505__.

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Автор: "Кавказский узел"

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