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20:50, 25 августа 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за взятку командиру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к восьми годам заключения военнослужащего Дениса Бабушкина, признав его виновным в даче взятки командиру за возможность избежать отправки в зону боевых действий.

Согласно материалам дела, военнослужащий Денис Бабушкин в период с 5 октября 2024 года по 26 мая 2025 года дал заместителю командира батальона воинской части взятку в размере 1 млн 140 тыс. рублей, чтобы избежать направления на линию боевого соприкосновения и пройти службу в тылу.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Дениса Бабушкина виновным в даче взятки в особо крупном размере и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Аслана Ансокова, признав его виновным в уклонении от службы.

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Автор: "Кавказский узел"

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