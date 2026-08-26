Врач счел необходимым дополнительное обследование Кочаряна на фоне планов следствия о его аресте

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Роберт Кочарян недавно перенес медицинское вмешательство, поэтому врач счел необходимым дополнительное медицинское обследование после госпитализации бывшего президента Армении. Антикоррупционный комитет заявил, что Кочаряна после обследований доставят в суд, где следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Как информировал "Кавказский узел", 25 августа были задержаны бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак. После задержания Роберту Кочаряну стало плохо, на скорой помощи его доставили в больницу.

Руководитель офиса второго президента Армении Баграт Микоян сообщил, что Роберт Кочарян недавно перенес медицинское вмешательство. "В настоящее время врач, исходя из этого факта, увидел необходимость в дополнительном обследовании", – процитировало Микояна издание Yerevan.Today, которое связывают с Робертом Кочаряном.

Аналитический проект Eurasianet ранее писал о широко распространенном мнении о близости Yerevan.Today к бывшему президенту Роберту Кочаряну, при этом руководство Yerevan.Today отрицало такую связь.

Антикоррупционный комитет Армении заявил, что ходатайство об аресте Кочаряна будет представлено суду после прохождения им медицинских обследований. "Задержанный бывший президент Р.К. будет доставлен в суд после прохождения необходимых медицинских обследований", – заявил комитет, сообщение которого привел News.am.

Информацию о том, что Кочаряна доставят в суд после необходимых медицинских обследований, вечером 25 августа также опубликовало издание "Айкакан жаманак", которую в 1999 году основал Никол Пашинян – он был главным редактором этого издание до 2012 года.

Главным редактором "Айкакан жаманак" является супруга Никола Пашиняна Анна Акопян, а 70% компании-владельца принадлежит ее матери, следует из данных Media Ownership Monitor Armenia.

Напомним, 14 июня силовики не позволили Кочаряну вылететь из Армении, при этом причины запрета тогда не были названы. 16 июня Генпрокуратура попросила ЦИК разрешить уголовное преследование второго президента Армении, поскольку его статус кандидата на парламентских выборах обеспечивал ему неприкосновенность. 17 июня ЦИК удовлетворил это ходатайство.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении на парламентских выборах 7 июня победила партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", которая по окончательным данным ЦИК получила 49,8% голосов. Блок "Сильная Армения" набрал 23,3%, а возглавляемый Робертом Кочаряном блок "Армения" – 9,9%. В парламент прошли эти три политические силы.

После выборов Кочарян объявил о намерении оспорить их результаты. В итоге семь политических сил обратились в Конституционный суд, требуя отменить решение Центризбиркома, провести повторное голосование либо изменить распределение мандатов. Оппозиционные силы ссылались на нарушения во время выборов.