Иски на решения ЦИК Армении поступили в Конституционный и административный суды

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"Процветающая Армения", "Новая сила" и "Альянс защитников демократии во имя республики" обжаловали итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Лидер партии "Армения" Роберт Кочарян оспорил в административном суде решение комиссии разрешить его уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", "Сильная Армения" в иске в Конституционный суд заявила о массовых и организованных нарушениях, организованных властями, и потребовала аннулировать результаты парламентских выборов либо назначить второй тур.

19 июня 2026 года представители партии «Новая сила» подали заявление в Конституционный суд, оспаривая решение, принятое по итогам выборов в Национальное собрание Республики Армения, состоявшихся 7 июня 2026 года.

Представитель партии «Альянс защитников демократии во имя Республики» также подал заявление в Конституционный суд, оспаривая решение, принятое по итогам выборов в Национальное собрание Республики Армения, состоявшихся 7 июня 2026 года, сообщает Aysor.Am.

«Мы ожидаем от Конституционного суда назначения повторного голосования в соответствии с предусмотренными законом процедурами и с соблюдением всех установленных правил», — заявил журналистам у здания суда адвокат Арам Орбелян.

По его словам, учитывая, что Процветающая Армения" преодолела необходимый 4-процентный барьер, в качестве альтернативного требования заявляется также иной порядок распределения мандатов, который позволит политической силе получить представительство в парламенте.

«Других вариантов нет. Если у Центральной избирательной комиссии было несколько возможностей, в том числе проведение повторного голосования на отдельных избирательных участках, то в случае с Конституционным судом такой возможности не существует. Конституционный суд либо должен признать результаты недействительными и назначить повторные выборы в целом, либо определить иной порядок распределения мандатов», — сказал Арам Орбелян.

Второй президент РА, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян направил иск в Административный суд против Центральной избирательной комиссии. ​Этим иском президент Кочарян оспаривает решение Центризбиркома.

По все видимости, речь идет о решении ЦИК от 17 июня, которым было дано согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, сообщает Armenia Today.

17 июня ЦИК Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о даче согласия на лишение неприкосновенности и инициировании уголовного производства в отношении лидера блока "Армения" Роберта Кочаряна.

По информации «Фактинфо», иск поступил в суд вчера вечером и был распределен судье Григору Аракеляну. Решения о принятии иска к производству пока нет, пишет News.Am.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".