×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:01, 20 июня 2026

Иски на решения ЦИК Армении поступили в Конституционный и административный суды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Процветающая Армения", "Новая сила" и "Альянс защитников демократии во имя республики" обжаловали итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Лидер партии "Армения" Роберт Кочарян оспорил в административном суде решение комиссии разрешить его уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", "Сильная Армения" в иске в Конституционный суд заявила о массовых и организованных нарушениях, организованных властями, и потребовала аннулировать результаты парламентских выборов либо назначить второй тур. 

19 июня 2026 года представители партии «Новая сила» подали заявление в Конституционный суд, оспаривая решение, принятое по итогам выборов в Национальное собрание Республики Армения, состоявшихся 7 июня 2026 года.

Представитель партии «Альянс защитников демократии во имя Республики» также подал заявление в Конституционный суд, оспаривая решение, принятое по итогам выборов в Национальное собрание Республики Армения, состоявшихся 7 июня 2026 года, сообщает Aysor.Am.

«Мы ожидаем от Конституционного суда назначения повторного голосования в соответствии с предусмотренными законом процедурами и с соблюдением всех установленных правил», — заявил журналистам у здания суда адвокат Арам Орбелян.

По его словам, учитывая, что Процветающая Армения" преодолела необходимый 4-процентный барьер, в качестве альтернативного требования заявляется также иной порядок распределения мандатов, который позволит политической силе получить представительство в парламенте.

«Других вариантов нет. Если у Центральной избирательной комиссии было несколько возможностей, в том числе проведение повторного голосования на отдельных избирательных участках, то в случае с Конституционным судом такой возможности не существует. Конституционный суд либо должен признать результаты недействительными и назначить повторные выборы в целом, либо определить иной порядок распределения мандатов», — сказал Арам Орбелян.

Второй президент РА, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян направил иск в Административный суд против Центральной избирательной комиссии. ​Этим иском президент Кочарян оспаривает решение Центризбиркома. 

По все видимости, речь идет о решении ЦИК от 17 июня, которым было дано согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, сообщает Armenia Today.

17 июня ЦИК Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о даче согласия на лишение неприкосновенности и инициировании уголовного производства в отношении лидера блока "Армения" Роберта Кочаряна.

По информации «Фактинфо», иск поступил в суд вчера вечером и был распределен судье Григору Аракеляну. Решения о принятии иска к производству пока нет, пишет News.Am.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:24, 19 июня 2026
Оппозиция оспорила итоги выборов в Конституционном суде Армении
Артур Осипян и Никол Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:52, 18 июня 2026
Артур Осипян подал иск против Никола Пашиняна
Баграт Галстанян. Фото: https://www.aysor.am/
17:11, 18 июня 2026
Продлен срок домашнего ареста архиепископа Галстаняна
Самвел Карапетян. Фото: https://www.aysor.am/
16:11, 18 июня 2026
Карапетян заявил о 103 арестованных соратниках
21:17, 17 июня 2026
Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян прекратил голодовку
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZws6rTvT9p (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
20 июня 2026, 11:40
Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
20 июня 2026, 04:49
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июня 2026, 02:50
Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой

Акция протеста в Тбилиси. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=vK-H6h6AV_w
19 июня 2026, 23:52
Демонстранты в Тбилиси возмущены приговором Георгию Чахунашвили

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше