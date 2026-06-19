Оппозиция оспорила итоги выборов в Конституционном суде Армении

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"Сильная Армения" в иске в Конституционный суд заявила о массовых и организованных нарушениях, организованных властями, и потребовала аннулировать результаты парламентских выборов либо назначить второй тур.

Как писал "Кавказский узел", иск в Конституционный суд о признании итогов выборов недействительными готовит блок "Сильная Армения". Политологи усомнились в способности оппозиции организовать массовые протесты.

Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" подала в Конституционный суд заявление с требованием аннулировать итоги парламентских выборов



19 июня 2026 года представитель блока партий «Сильная Армения» Арам Вардеванян представил в Конституционный суд соответствующее заявление, сообщила пресс-секретарь блока Марианна Каграманян.



По ее словам, в "Сильной Армении" заявляют о массовых и организованных нарушениях на выборах, организованных властями, требуют от КС аннулировать результаты выборов либо назначить второй тур, пишет "Новости Армения".

«Блок, основываясь на массовых избирательных нарушениях, организованных властями, требует признать недействительным решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения № 258-А от 14 июня 2026 года «О результатах парламентских выборов Республики Армения 7 июня 2026 года» и признать результаты выборов недействительными либо назначить второй тур выборов», - приводит ее слова News.Am.

Конституционный суд рассмотрит обращение блока «Сильная Армения» об отмене результатов состоявшихся в Армении парламентских выборов либо о назначении второго тура и примет решение не позднее чем через 15 дней со дня принятия заявления, говорится на странице суда в соцсети Facebook*.

Сегодня заявление партии «Процветающая Армения», оспаривающее результаты выборов в НС также будет официально зарегистрировано в Конституционном суде, пишет Yerevan Today.

Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян счел бессмысленным обращение оппозиции в Конституционный суд для оспаривания итогов парламентских выборов. По его словам, решение Конституционного суда в нынешней ситуации «изначально известно», а итогом разбирательства станет судебный акт, который легитимизирует результаты голосования и создаст дополнительные проблемы в будущем.



Манукян раскритиковал оппозицию за отсутствие единого фронта для контроля за голосованием и координации действий. Политик считает, что лидеры оппозиции должны были отреагировать сразу после заявления Никола Пашиняна о победе в ночь выборов, однако упустили время для дальнейшей борьбы, пишет Armenia Today.