Оппозиция Армении анонсировала иск в суд на фоне обсуждения массовых протестов

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Иск в Конституционный суд о признании итогов выборов недействительными готовит блока «Сильная Армения». Политологи усомнились в способности оппозиции организовать массовые протесты.

Как писал "Кавказский узел", партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов, согласно им "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок "Сильная Армения"- 23,27%, а блок "Армения" - 9,92%. Центризбирком рассматривает также вопрос о повторном голосовании на трех участках, где результаты были аннулированы.

14 июня ЦИК Армении подвел итоги выборов. Главной интригой был вопросы, пройдет ли партия олигарха Гагика Царукяна «Процветающая Армения». Согласно утвержденным данным, партия "Гражданский договор" получила 49,7456% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,2710%, блок "Армения" - 9,9231%, а "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев установленный для партий четырехпроцентный проходной барьер. Оппозиция, в частности поставила под сомнение результаты выборов, обещав обратиться в Конституционный суд.

Представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян рассказал, что их политическая команда готовится к подаче иска в КС. «Знаете, когда шесть ключевых политических сил страны официально заявляют, что результаты выборов не отражают реальную волю народа и не могут служить основой для формирования легитимной власти, это означает, что мы уже находимся в состоянии глубочайшего политического кризиса. Мы задействуем все легитимные, правовые инструменты, чтобы доказать системный характер фальсификаций, административного давления и политических преследований со стороны режима. Но мы прекрасно понимаем, что правовой процесс не существует в вакууме», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, вопрос об уличных акциях пока не решен. «В тексте нашего совместного заявления четко сказано, что в своих будущих решениях и действиях мы будем исходить исключительно из этих реалий. Это означает, что оппозиция рассматривает абсолютно все соразмерные политические инструменты, предусмотренные Конституцией. О своих решениях мы обязательно сообщим. Но вся ответственность за возможную эскалацию уже сейчас полностью лежит на действующем режиме», - подчеркнул он.

Кандидат в депутаты от партии «»Процветающая Армения» Ивета Тоноян также оставила открытым вопрос об акциях протеста. «На данный момент между шестью силами, подписавшими заявление, идут постоянные консультации и обсуждение дальнейших шагов. Мы координируем наши действия как в правовом поле, так и в плане политической стратегии», - сказала она. По ее словам, решение ЦИК «не может остаться без ответа граждан, проголосовавших за оппозицию».

Эксперт по избирательным системам Тигран Мгнецян объяснил, в каком случае КС Армении может признать итоги выборов недействительными. «Для этого у оппозиции есть 5 дней. С юридической точки зрения, требование признать результаты выборов недействительными может быть удовлетворено Конституционным Судом только при соблюдении главного условия: доказанные нарушения должны носить системный характер и напрямую влиять на конечные результаты выборов. Избирательный кодекс четко разграничивает локальные прочеты и глобальные фальсификации. Если нарушения зафиксированы лишь на отдельных участках, суд назначит там повторное голосование, но не станет отменять итоги по всей стране», - сказал Мгнецян корреспонденту «Кавказского узла».

Чтобы аннулировать выборы полностью, юристы блока должны представить суду неопровержимые факты, а не просто политические заявления. «Речь про факты доказывающие, что масштаб нарушений, будь то подкуп избирателей или административный ресурс, кардинально изменил расклад сил в парламенте. Требование удовлетворят только в том случае, если без этих нарушений состав партий, прошедших в парламент, или распределение мандатов, включая правящее большинство, выглядели бы принципиально иначе», - отметил эксперт.

Политологи усомнились в способности оппозиции организовать массовые протесты

Политолог Овсеп Хуршудян полагает, что оппозиция не способна организовать массовые протесты для отмены итогов выборов, так как в стране полностью отсутствует реальный протестный потенциал.

«Прошедшие в парламент оппозиционные силы прекрасно понимают, что в случае назначения новых выборов они просто не смогут повторно мобилизовать такие ресурсы, распределить столько же предвыборных взяток и привезти такое количество людей в Армению. Шум, поднимаемый ими в медиапространстве, не подкреплен адекватными фактами систематических фальсификаций», - сказал он.

По мнению политолога, то влиять на голосование избирателя внутри кабины при нынешнем механизме технически невозможно. «В Армении избиратель не ставит галочки, а конфиденциально запечатывает в конверт один из множества бюллетеней, поэтому никто не может проверить, за какую именно партию человек в итоге отдал голос. Благодаря усовершенствованным механизмам старые схемы тотальных фальсификаций, такие как карусели или открытый вброс пачек бюллетеней на глазах у комиссии, остались в прошлом», - отметил он.

Политический аналитик Гор Абрамян также сомневается в возможностях оппозиции организовать массовые акции. «Если бы у оппозиционных сил был реальный уличный потенциал, они бы вывели людей на площади сразу же в ночь после голосования. Однако этого не произошло, а затянувшаяся пауза лишь гасит ожидания их радикальных сторонников. Главная причина бессилия оппозиции кроется в природе ее голосов: значительная часть их электората была мобилизована за счет механизмов предвыборного подкупа. Граждане, продавшие свои голоса за деньги, никогда не выйдут на улицу бескорыстно защищать результаты, поэтому бумажные проценты оппозиции не конвертируются в реальную критическую массу на площади», - сказал он.

«Утверждать, что бюджетников давлением вынудили проголосовать за правящую партию, можно лишь в контексте предвыборного психологического прессинга и угроз увольнения, но прямо проконтролировать их голосование внутри кабины невозможно. Избиратель берет пачку бюллетеней, в абсолютной конфиденциальности запечатывает один из них в конверт, а остальные выбрасывает. Самое главное здесь в том, что никто не может вычислить, какой бюллетень избиратель положил в конверт, а какие выбросил в урну. В этом плане сама избирательная система Армении за последние годы стала технически настолько совершенной, что старые методы тотальных фальсификаций внутри участков больше не работают. За закрытой шторкой бюджетники и обычные граждане голосуют абсолютно свободно. А уличная пассивность общества доказывает, что объявленные результаты выборов в целом отражают реальный баланс настроений в стране», - резюмировал Абрамян.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".