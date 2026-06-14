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21:01, 14 июня 2026

Оппозиция Армении объявила нелегитимными парламентские выборы

Акция протеста у здания ЦИК Армении. Фото Armlur от 14.06.26, https://t.me/armluram/77688.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия «Гражданский договор» в парламенте получила 61 мандат, блок «Сильная Армения» — 28 мандатов, а блок «Армения» — 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Шесть оппозиционных партий объявили выборы и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов, согласно им "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27%, а блок «Армения» — 9,92% Центризбирком рассматривает также вопрос о повторном голосовании на трех участках, где результаты были аннулированы. У здания ЦИК собрались сторонники оппозиции. Собравшиеся у здания Центризбиркома Армении встретили криками "Позор" официальные итоги парламентских выборов. Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян объявил голодовку, требуя провести новые выборы.

Решение о признании итогов голосования недействительными не влияет на общие результаты выборов , заявила Центральная избирательная комиссия по итогам рассмотрения заявлений оппозиционных партий.

Она обнародовала итоги распределения мест в парламенте. партия «Гражданский договор» получила 61 мандат, блок «Сильная Армения» — 28 мандатов, а блок «Армения» — 12 мандатов, пишет Armenia Today.

Три из 4 мандатов от национальных меньшинств также достаются "Гражданскому договору", число мандатов которой достигает 64. Это касается, в частности, езидского, русского и курдского национальных меньшинств. А мандат от ассирийского национального меньшинства достается «Сильной Армении», число мандатов которой становится 29, пишет News.Am.

Председатель ЦИК Ваагн Овакимян, представляя решение, отметил, что решение может быть обжаловано в Конституционном суде до 18:00 5-го дня после даты публикации решения.

Представители оппозиционных сил покинули заседание Центризбиркома Армении после того, как глава ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что аннулирование результатов выборов на трех избирательных участков не повлияли на окончательные итоги, сообщает РИА "Новости".

6 оппозиционных политических сил выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что результаты выборов не могут служить основой для формирования легитимного правительства, пользующегося доверием большинства населения, передает News.Am.

«По итогам парламентских выборов, состоявшихся 7 июня, и политической ситуации в стране, парламентские выборы в Республике Армения прошли в условиях, которые коренным образом ставят под сомнение свободный, справедливый и конкурентный характер избирательного процесса. Мы, нижеподписавшиеся политические силы, отмечаем, что на протяжении всего избирательного процесса, включая предвыборный период и день голосования, имели место систематические и организованные нарушения, которые оказали существенное влияние на свободу выражения воли избирателей, обеспечение равной политической конкуренции и общественного доверия к избирательным институтам, а действующая администрация допустила явные проявления нарушений принципов избирательного права", - подчеркнула оппозиция.

В частности в заявлении говорится о широком использовании административных ресурсов и давления, политическом преследовании и арестах, целенаправленном препятствовании деятельности оппозиционных штабов, в том числе и в сам день выборов, использовании проправительственных, даже государственных СМИ для дискредитации оппозиции, нарушения и прямые махинации на избирательных участках.

Результаты, зафиксированные в таких условиях, не могут служить основой для формирования легитимного правительства, пользующегося доверием большинства населения. Вся ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации в стране лежит исключительно на Николе Пашиняне и его администрации

"Представленные официальные данные о выборах не отражают реальную волю народа и точные результаты выборов. Результаты, зафиксированные в таких условиях, не могут служить основой для формирования легитимного правительства, пользующегося доверием большинства населения. Вся ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации в стране лежит исключительно на Николе Пашиняне и его администрации. Мы будем и впредь действовать исключительно в рамках Конституции, законов и демократических принципов, защищая право граждан на свободу выражения мнений и основополагающие ценности государственности и демократии Республики Армения", - говорится в заявлении, которое подписали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национальный народный полюс».

На решение ЦИК отреагировали представители оппозиционных сил, проводящих акцию протеста у здания комиссии. 

"На наших глазах ЦИК отказался от повторного голосования. Это "изнасилование" закона. У нашего народа отнимают 5 оппозиционных мандатов, которые должны были принадлежать партии "Процветающая Армении", оппозиции и народу", - приводит слова координатора национально-гражданского объединения «Айакве» Аветика Чалабяна "Новости Армения". 

Пресс-секретарь партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян заявила о краже голосов избирателей со стороны ЦИК.

Это очевидный умысел, всё это делается ради того, чтобы «Гражданский договор» попытался получить 3/5 мест в парламенте, заявил член блока «Армения» Ишхан Сагателян.

«Их желание в целом — иметь конституционное большинство. Очевидно, что несмотря на все приложенные усилия, колоссальные беззакония и нарушения на выборах, они не смогли достичь своей цели. Теперь они пытаются путем откровенного хулиганства свергнуть конституционный строй. То, что делается сейчас этими властями, — это попытка обеспечить свое воспроизводство», — приводит его слова Yerevan Today

Ишхан ​Сагателян также подчеркнул, что вопрос мандатов во многом является искусственной повесткой «Граждан интересует, будут ли аннулированы результаты выборов и состоится ли повторное голосование», - сказал он.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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