Роспотребнадзор приостановил продажу напитков из Армении

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Оператор госсистемы маркировки "Честный знак" по поручению Роспотребнадзора заблокировал реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Решение ведомства мотивировано нарушениями обязательных требований к продукции.

Как писал "Кавказский узел", Армения запретила ввоз томатной пасты на фоне ограничений экспорта Россией. В том числе импорт томатной пасты ограничен из стран Евразийского экономического союза.

Россельхознадзор с 22 мая последовательно вводил ограничения на ввоз армянской продукции: цветов, свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. С июня запрет был распространен на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а также картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты. 24 июля ведомство объявило о новом запрете - на ввоз молочной продукции из Армении.

Под ограничения попали минеральная питьевая лечебно-столовая вода "БЖНИ" (BJNI), которую производят на заводе минеральных вод RRR, а также природная питьевая вода "Просто Азбука", в том числе детская, от армянской компании "Ватерлок" и безалкогольное Мохито торговой марки DARBAS (ООО "Арсен ев Нерсес"), сообщило со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") информагентство ТАСС.

"По поручению Роспотребнадзора для "недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ" ЦРПТ - оператор государственной системы маркировки "Честный знак" - приостановил реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков. Причиной стали выявленные нарушения производителями обязательных требований к продукции", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что блокировка распространяется на партии, произведенные компаниями в определенные даты, и не затрагивает остальную продукцию.

"В настоящий момент реализация указанных Роспотребнадзором партий запрещена в розничных и онлайн-каналах до завершения всех необходимых проверок. Система маркировки интегрирована с каждой кассой страны, что позволяет мгновенно обеспечить механизм защиты потребителей", - заявил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Юсупов добавил, что с начала 2026 года системой "Честный знак" предотвращена продажа 48 млн бутылок питьевой воды с нарушениями сроков годности и обязательных требований.

"Кавказский узел" также писал, что запреты на ввоз в Россию армянской продукции противоречат договоренностям двух стран, напомнил Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Последний, в свою очередь, настаивал на проведении в Армении референдума о вступлении в ЕС.