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09:37, 24 июля 2026

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции из Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россельхознадзор нашел нарушения на молокозаводах в Армении и с 27 июля поручил "обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции".

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Под видом иранских в Россию ввозились срезанные цветы из Армении, заявил 17 июля Россельхознадзор, попросив Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

С 14 по 21 июля специалистами Россельхознадзора проведена инспекция молокоперерабатывающих предприятий Армении, ранее открытых под гарантии ветеринарной службы и осуществляющих поставки своей продукции в Россию.

В рамках текущей проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирновой продукции для российского рынка, несмотря на ранее предоставляемые заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС. До настоящего времени в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции",  говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам прверки  "Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции",  говорится в пресс-релизе, при этом не указано, какие меры приняты.

Россельхознадзор  с 27 июля поручил "обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию", сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Автор: "Кавказский узел"

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