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22:51, 23 июля 2026

Протестующие заняли проезжую часть перекрытого проспекта Руставели

Протестующие на проспекте Руставели, 23 июля 2026 года. Фото: Mo Se / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 603-й день непрерывных протестов и первый день ремонта проспекта Руставели участники акции у парламента вышли с флагами на проезжую часть, куда полиция не пускала протестующих с ноября 2025 года. 

Как писал "Кавказский узел", 22 июля, в 602-й день протестов в Грузии, комик Онисе Окриашвили был избит у своего дома, а журналист "Формулы" Ваха Саная - арестован на 14 суток за высказывания в адрес спикера парламента.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались у здания парламента в 603-й вечер подряд. Граждане выступили с неизменными требованиями: возвращение страны на евроатлантический курс, освобождение политзаключенных, отмена репрессивных законов и свободные выборы, передает Publika. 

Собравшиеся принесли с собой национальные флаги, флаги Евросоюза, Украины и США. Некоторые активисты с флагами стояли на тротуаре, другие же вышли на проезжую часть, где с сегодняшнего дня начаты ремонтные работы и перекрыто движение транспорта. В собрании участвовали не менее 100 человек, следует из видео, опубликованного в Facebook* Tamar Bartaia. 

Демонстранты перекрывали движение по проспекту Руставели в течение 343 дней подряд. С 6 ноября 2025 года силовики не позволяли активистам перекрывать движение, выставляя оцепление вдоль проезжей части, за попытки выйти на дорогу протестующих задерживали. Тем не менее, в годовщину протестов и в некоторые другие дни после нее протестующие проводили марши по проезжей части.

Протестующие держали плакаты “Идея бессмертна”, “Режим насаждает ненависть”, “Партия презрительно кормит голодный народ”, “Правительство мечты убивает детей”, “Борьба за свободу продолжается”, “Система должна быть разрушена”, “Невозможно молчать, когда арестовывают журналистов. Свободу Вахо Саная!”, “Из-за вашего бездействия нас убивают по одному!” “Грузия превратилась в страну террора!” “Да здравствуют чекисты, которые "образумили" Элисашвили” и “Кровавые 14 лет” (отсылка к сроку правления “Грузинской мечты”, которая находится у власти с 2012 года), следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) и грузинских медиа в Facebook*. 

Начало ремонта на проспекте Руставели спровоцировало транспортный коллапс в тбилисском районе Мтацминда - выехать с его узких односторонних улиц с перекрытием движения по главному проспекту оказалось невозможно, как и заехать в обратном направлении, передает телеканал Pirveli. 

“Таким мы запомним первый день ремонта проспекта Руставели, а вероятно, так будем жить ближайшие полгода. Страшно представить, что будет, когда в начале сентября все вернутся из отпусков и каникул в Тбилиси”, - отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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