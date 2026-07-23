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06:57, 23 июля 2026

Бывший генпрокурор Грузии Зоделава возвращен из клиники в тюрьму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член "Единого национального движения" Муртаз Зоделава, осужденный по делу о попытке штурма президентского дворца, выписан из клиники Vivamed.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля Зоделава, осужденный по делу о попытке штурма президентского дворца, был экстренно переведен из Руставской тюрьмы в клинику "Вивамед". Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в этом же учреждении, заявил, что Зоделава перенес два инсульта, клиника и Пенитенциарная служба опровергли это утверждение.

Пять лидеров акции протеста  4 октября 2025 года - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения", бывший генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе  были обвинены в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. 

Оппозиционный политик Муртаз Зоделав, выписан из клиники Vivamed 20 июля. Об этом сообщил клинический директор медицинского учреждения Зураб Чхаидзе. «Состояние его здоровья было стабильным», — приводит слова Чхаидзе издание Interpressnews.

По делу об акции протеста 4 октября 2025 года в начале мая 2026 года Муртаз Зоделава был приговорен к 7 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии, которая касается попытки захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенной группой лиц. В оппозиции считают дело политически мотивированным, уточняет издание Sova.

Все организаторы акции отбывают наказание в одиночных камерах, им запрещены телефонные звонки, свидания с родственниками и переписка, пишет ИА «Новости-Грузия».

Напомним, что 4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.  

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