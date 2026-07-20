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23:57, 20 июля 2026

600-й день протестов в Тбилиси ознаменовался шествием в поддержку задержанного в Телави

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси отметили 600 дней непрерывных акций у здания парламента в Тбилиси и провели шествие в поддержку Георгия Чигладзе, задержанного в Телави по заявлению российской туристки. 

Как писал "Кавказский узел", 19 июля, в 599-й день ежедневных протестов, акции протеста против политики "Грузинской мечты" и с требованием освободить политзаключенных состоялись в Тбилиси и Батуми. 

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня на акцию протеста к зданию парламента в 600-й день подряд. Активисты отметили круглую дату и провели марш в поддержку Георгия Чигладзе, арестованного после конфликта с российской туристкой в Телави. 

“Гражданские протесты на проспекте Руставели продолжаются уже 600 дней. Граждане требуют возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных законов и честных выборов”, - информирует издание Publika. 

Марш в поддержку Георгия Чигладзе был спонтанным, его участники прошли от здания парламента к правительственной канцелярии. Активисты прошли по туристическим улицам Тбилиси, отмечает Tbilisi_life.

Демонстранты держали плакаты: “Моя солидарность с Георгием Чигладзе”, “Свободу Афгану Садыгову”, “600 дней - “Грузинская мечта”, уходите”, “Свободу Георгию Чигладзе”, “Акция протеста 600 дней”, “Россия - оккупант”, “Победа за нами”, “Грузинская земля и вода не продаются”, следует из снимков, фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) и грузинских медиа в Facebook*. 

Перед парламентом активисты выстроились в форме цифры 600. Участникам акции также раздавали памятные значки, посвященные “юбилейной” акции - с надписью “Спасибо за вашу борьбу! Победа будет за нами! 600 дней”. Кроме того, во время акции на проспекте Руставели активисты ткали национальный флаг. 

В письме, переданном через адвоката, арестованный Георгий Чигладзе заявил о своей готовности “бороться до конца”. Прокуратура уже предъявила ему обвинение и намерена запросить в качестве меры пресечения денежный залог. 

“Спасибо за вашу поддержку. Я буду бороться и защищать наше достоинство до конца. Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого. Любое непреднамеренное действие, совершенное во время конфликта, может дорого обойтись всем. Поэтому я прошу вас и призываю всех вас: старайтесь не поддаваться на провокации и не действуйте под влиянием эмоций, вызванных оскорблением”, - цитирует письмо Чигладзе Netgazeti.

До внесения залога в размере 5 тысяч лари (1895 долларов США) обвиняемый останется в изоляторе. Чигладзе грозит до трех лет тюрьмы.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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