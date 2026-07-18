Оппозиционный телеканал оштрафован в Грузии за нарушение принципа беспристрастности

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На пять тысяч лари оштрафовала комиссия по коммуникациям Грузии оппозиционный телеканал Formula за формулировки, которые чиновники сочли оценочными суждениями и нарушением принципа беспристрастности.

По мнению чиновников из Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, журналисты и ведущие телеканала Formula прибегали к "личным оценкам", используя такие фразы, как "правительство мечты", "президент грузинской мечты", "прокуратура мечты", "премьер-министр мечты", "министерство иностранных дел мечты", "репрессивные законы", "репрессии режима мечты", пишут 17 июля "Новости-Грузия".

Решение о штрафе в пять тысяч лари (около двух тысяч долларов) было принято в связи с нарушением телеканалов статьи 54 закона "О вещании", в которой требуется от СМИ соблюдать принципы справедливости и беспристрастности.

Данный штраф стал вторым для телеканала с начала года. В апреле Formula получил предупреждение, а в мае его оштрафовали на 2,5 тысяч лари.

Сотрудники телеканала отказались присутствовать на заседании регулятора в знак протеста. "Неважно, какие аргументы мы приводим - они приняли решение заранее", - заявил юрист Это Катамадзе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне на 4000 лари оштрафовал суд адвоката Шоту Тутберидзе за комментарий в соцсети, жалоба была подана управлением по борьбе с "языком ненависти".

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