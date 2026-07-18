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04:54, 18 июля 2026

Оппозиционный телеканал оштрафован в Грузии за нарушение принципа беспристрастности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пять тысяч лари оштрафовала комиссия по коммуникациям Грузии оппозиционный телеканал Formula за формулировки, которые чиновники сочли оценочными суждениями и нарушением принципа беспристрастности.

По мнению чиновников из Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, журналисты и ведущие телеканала Formula прибегали к "личным оценкам", используя такие фразы, как "правительство мечты", "президент грузинской мечты", "прокуратура мечты", "премьер-министр мечты", "министерство иностранных дел мечты", "репрессивные законы", "репрессии режима мечты", пишут 17 июля "Новости-Грузия".

Решение о штрафе в пять тысяч лари (около двух тысяч долларов) было принято в связи с нарушением телеканалов статьи 54 закона "О вещании", в которой требуется от СМИ соблюдать принципы справедливости и беспристрастности.

Данный штраф стал вторым для телеканала с начала года. В апреле Formula получил предупреждение, а в мае его оштрафовали на 2,5 тысяч лари.

Сотрудники телеканала отказались присутствовать на заседании регулятора в знак протеста. "Неважно, какие аргументы мы приводим - они приняли решение заранее", - заявил юрист Это Катамадзе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне на 4000 лари оштрафовал суд адвоката Шоту Тутберидзе за комментарий в соцсети, жалоба была подана управлением по борьбе с "языком ненависти".

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Автор: "Кавказский узел"

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