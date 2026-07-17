×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:23, 17 июля 2026

Блогер Ремесло задержан по делу о фейках об армии

Илья Ремесло. Фото: Telegram-канал Ильи Ремесло

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Санкт-Петербурге  блогера Илью Ремесло, резкая смена которым отношения к СВО удивила главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Дело расследуется по статье о распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Нальчика юрист и блогер Илья Ремесло помещен в петербургскую психбольницу после того, как глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усомнился, что опубликованная пропутинским блогером критика президента высказана добровольно.

Часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября  2025 года командир подразделения Апти Алаудинов. Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся.  В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.  

Блогер Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Ремесло задержан в рамках расследуемого дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти)", - сказал собеседник агентства.

Он будет доставлен в Москву для избрания в отношении него меры пресечения, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадашмин.

Дело расследует Главное следственное управление СК РФ. Ремесло будет доставлен в СК для проведения следственных действий. По итогам допроса будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

После госпитализации в психиатрическую больницу Ремесло провел в ней неделю, пишет Mash.

После выхода из больницы он вновь активно вел свой Telegram-канал, у которого насчитывается более 122 тысяч подписчиков. Он  продолжил критику действий власти, предлагал также платную подписку к своим статьям о деятельности администрации президента РФ и свое юридическое сопровождение работы компаний.

Журналистка Ксения Собчак назвала задержание блогера ожидаемым. "Всё выглядело так, будто Ремесло сам этого хотел и сам на это напрашивался, зная реалии системы", - написала она в своем Telegram-канале

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
08:23, 17 июля 2026
Асланян связал свое преследование с присоединением к «Сильной Армении»
06:24, 17 июля 2026
Беспилотник сбит над Ростовской областью
05:25, 17 июля 2026
Дороги закрыты в трех районах Дагестана из-за непогоды
21:40, 16 июля 2026
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
18:42, 16 июля 2026
Экстрадированный из Франции уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к 18 годам колонии
06:49, 16 июля 2026
В Таганроге и пяти районах Ростовской области зафиксирован налет БПЛА
Все события дня
Новости
Заправка в Чечне. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"
11:23, 17 июля 2026
Четыре региона на юге России перешагнули отметку в 100 рублей за литр АИ-95
Военнослужащий на фоне черкесского флага. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:33, 6 июля 2026
Признания геноцида черкесов потребовали от России участники конференции в Шуше
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:04, 6 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400
Военнослужащие. Иллюстрация создана с помощью ИИ в программе Copilot
13:24, 1 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России
Цены на топливо. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:56, 25 июня 2026
Жители республик СКФО заметили рост цен на топливо
Персоналии
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
20:58, 16 июля 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:01, 16 июля 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:40, 16 июля 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение в отношениях

Последние записи в блогах
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:49, 15 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вдохнуть жизнь. Южная Осетия в мечтах
Фото
17:44, 10 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Таможня добро не дает. О проблемах при пересечении границы в Верхнем Ларсе
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Касе Кик. Кадр видеоинтервью AMRA / YouTube
16 июля 2026, 23:33
Касе Кик счел приговор на родине политическим преследованием

Мансур Мовлаев. Скриншот фото https://www.instagram.com/p/DQjHlKJDCEh/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
16 июля 2026, 20:42
Защита Мовлаева назвала неправомерным продление экстрадиционного ареста

Очередь на заправку в Ростове-на-Дону. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 16:42
Пользователи соцсети раскритиковали идею ввести новые ограничения на АЗС в Ростове-на-Дону

Гагик Царукян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 13:42
Суд передал завод "Араратцемент" государству в рамках дела против Царукяна

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше