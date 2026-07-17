Блогер Ремесло задержан по делу о фейках об армии

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Силовики задержали в Санкт-Петербурге блогера Илью Ремесло, резкая смена которым отношения к СВО удивила главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Дело расследуется по статье о распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Нальчика юрист и блогер Илья Ремесло помещен в петербургскую психбольницу после того, как глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усомнился, что опубликованная пропутинским блогером критика президента высказана добровольно.

Часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября 2025 года командир подразделения Апти Алаудинов. Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся. В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.

Блогер Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Ремесло задержан в рамках расследуемого дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти)", - сказал собеседник агентства.

Он будет доставлен в Москву для избрания в отношении него меры пресечения, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Бадашмин.

Дело расследует Главное следственное управление СК РФ. Ремесло будет доставлен в СК для проведения следственных действий. По итогам допроса будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

После госпитализации в психиатрическую больницу Ремесло провел в ней неделю, пишет Mash.

После выхода из больницы он вновь активно вел свой Telegram-канал, у которого насчитывается более 122 тысяч подписчиков. Он продолжил критику действий власти, предлагал также платную подписку к своим статьям о деятельности администрации президента РФ и свое юридическое сопровождение работы компаний.

Журналистка Ксения Собчак назвала задержание блогера ожидаемым. "Всё выглядело так, будто Ремесло сам этого хотел и сам на это напрашивался, зная реалии системы", - написала она в своем Telegram-канале