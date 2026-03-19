×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:38, 19 марта 2026

Z-блогер Ремесло помещен в психбольницу после критики Путина

Илья Ремесло. Скриншот видео https://www.youtube.com/post/Ugkx4XXHF05amqW9okgYxQ6c5vOJX9b7uSUx

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Нальчика юрист и блогер Илья Ремесло помещен в петербургскую психбольницу после того как глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усомнился, что опубликованная пропутинским блогером критика президента высказана добровольно.

Как писал "Кавказский узел", глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов позвонил блогеру Илье Ремесло, который опубликовал 18 марта ряд постов с критикой власти. Ремесло подтвердил, что его не взломали. Алаудинов предложил проверить, не держат ли блогера в заложниках и заявил, что разговор с Ремесло его удивил.

Часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября  2025 года командир подразделения Апти Алаудинов . Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся.  В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.  

Известный блогер-юрист Илья Ремесло госпитализирован в психиатрическую больницу — на следующий день после публичной смены своей политической позиции, сообщила сегодня "База".

По ее данным, Ремесло находится в стационаре петербургской городской психиатрической больницы им. Скворцова — Степанова, в 16-м отделении. Оно специализируется на лечении мужчин с впервые проявившимися симптомами психотического расстройства. Среди пациентов в отделении — люди с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью, говорится в сообщении.

"Фонтанка" со ссылкой на справочную больницы сообщила, что пациент Илья Ремесло содержится в отделении и ему можно передать передачи.

Последний пост в Telegram-канале блогера опубликован в 23.25 мск 18 марта. В нем он указывает, что репост, который сделал Алаудинов, показывает, что "Апти Аронович согласен со мной в главном по военным преступникам". "В отличие от тех, кто обращается к мгновенным расправам на почве эмоций [очевидно, речь обо мне?], Апти  Аронович утверждает «Мы должны выявлять и наказывать по факту, а не огульно». Рад, что мы с Апти Ароновичем таки договорились.  Когда приступаем к зачистке этой проклятой пятой колонны, из-за которой Россия никак не может закончить СВО?", - говорится в публикации.

Речь идет о посте блогера Индия, который разместил у себя в Telegram-канале Алаудинов, в котором говорится о борьбе с внутренними врагами.

Илья Ремесло - уроженец Нальчика, окончил Санкт-Петербургский госуниверситет, получив специальность юриста, был членом Общественной палаты РФ с 2017 по 2020 год, говорится на сайте Общественной палаты РФ.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше