×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:08, 7 апреля 2026

Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десять заключенных-мусульман в следственном изоляторе Таганрога отказались от пищи и воды в знак протеста против систематического нарушения их прав. 

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года правозащитники сообщили, что не менее семи заключенных СИЗО в Таганроге, в том числе Магомед Алханов и Магомед Ханилаев, подвергаются пыткам в связи с намерением силовиков получить признательные показания по делу о бунте в ростовском СИЗО. Тогда же сообщалось, что заключенным-мусульманам в следственном изоляторе Таганрога запрещают исповедовать свою религию.

16 июня 2024 года заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Заключенные-мусульмане в СИЗО Таганрога с конца марта проводят сухую голодовку. По словам арестованных, их неправомерно лишили личных вещей, средств гигиены, прогулок и звонков, сообщил сегодня со ссылкой на родственников одного из участников голодовки правозащитный проект, поддерживающий политзаключенных. 

Первым голодовку объявил 27 марта уроженец Нальчика Заур Дзуев, обвиняемый в участии в террористическом сообществе. Позже к голодовке присоединились еще девять человек, в том числе уроженец Дагестана Магомед Ханилаев, переведенный в СИЗО Таганрога с еще несколькими мусульманами после захвата заложников в ростовском СИЗО-1. 

Личные вещи, в том числе гигиенические принадлежности, у заключенных забрали еще в январе и до сих пор не вернули. Также арестанты сообщили близким, что администрация учреждения лишила их посещения бани и регулярно отправляет их в карцер по надуманным предлогам.

Среди участников голодовки названы также Аслан Аликперов, Рамазан Албеков, Гегам Ростомян и Рамазан Орлов. Согласно записям в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Албеков родился в Чечне, Орлов - в Ставрополе, а Ростомян - выходец из Армении.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше