Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога

Десять заключенных-мусульман в следственном изоляторе Таганрога отказались от пищи и воды в знак протеста против систематического нарушения их прав.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года правозащитники сообщили, что не менее семи заключенных СИЗО в Таганроге, в том числе Магомед Алханов и Магомед Ханилаев, подвергаются пыткам в связи с намерением силовиков получить признательные показания по делу о бунте в ростовском СИЗО. Тогда же сообщалось, что заключенным-мусульманам в следственном изоляторе Таганрога запрещают исповедовать свою религию.

16 июня 2024 года заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Заключенные-мусульмане в СИЗО Таганрога с конца марта проводят сухую голодовку. По словам арестованных, их неправомерно лишили личных вещей, средств гигиены, прогулок и звонков, сообщил сегодня со ссылкой на родственников одного из участников голодовки правозащитный проект, поддерживающий политзаключенных.

Первым голодовку объявил 27 марта уроженец Нальчика Заур Дзуев, обвиняемый в участии в террористическом сообществе. Позже к голодовке присоединились еще девять человек, в том числе уроженец Дагестана Магомед Ханилаев, переведенный в СИЗО Таганрога с еще несколькими мусульманами после захвата заложников в ростовском СИЗО-1.

Личные вещи, в том числе гигиенические принадлежности, у заключенных забрали еще в январе и до сих пор не вернули. Также арестанты сообщили близким, что администрация учреждения лишила их посещения бани и регулярно отправляет их в карцер по надуманным предлогам.

Среди участников голодовки названы также Аслан Аликперов, Рамазан Албеков, Гегам Ростомян и Рамазан Орлов. Согласно записям в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга, Албеков родился в Чечне, Орлов - в Ставрополе, а Ростомян - выходец из Армении.