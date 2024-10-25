Правозащитники сообщили о пытках заключенных в СИЗО Таганрога

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Не менее чем к семи заключенным СИЗО в Таганроге, применяются пытки с целью получить признательные показания по делу о бунте в ростовском СИЗО, а мусульманам запрещают исповедовать свою религию.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля стало известно, что обвиняемого по делу о нападении на псковских десантников Магомеда Алханова и еще двух уроженцев Чечни, а также одного уроженца Дагестана перевели из ростовского СИЗО-1 после захвата заложников. К Алханову и другим арестованным не пускают адвоката, правозащитники полагают, что они подверглись пыткам. 23 августа защита узнала, что Алханов обвинен в организации побега из изолятора.

16 июня заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

К Магомеду Алханову и другим заключенным, которые находятся в СИЗО-2 Таганрога, долгое время не допускают адвокатов и членов ОНК. Родственники сообщают, что заключенных пытают — от них требуют сознаться в соучастии в побеге из СИЗО-1 Ростова-на-Дону и рассказать, кто из сотрудников того СИЗО помог организовать побег, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

Ранее все заключенные заявляли, что непричастны к произошедшему и даже не выходили из камеры в день побега. Но оказавшись в изоляторе в Таганроге, дали признательные показания.

По данным правозащитников, заключенных подвергают пыткам с первых дней перевода в Таганрог: сначала силовики выбили из них признания о соучастии в побеге, а теперь пытаются получить некие «доказательства» против сотрудников ростовского СИЗО, уверены родственники Алханова и других арестантов.

Помимо физического насилия, арестантам-мусульманам запрещают молиться и произносить любые слова, связанные с исламом. В знак протеста многие заключенные нанесли себе травмы.

Общее число подвергнутых пыткам неизвестно. Известно, что в числе тех, кто подвергается пыткам Магомед Алханов, Магомед Ханилаев, Курбан-Исмаил Мутаиров, Башир Дибирасулаев, Шамиль Хантуев, Малик Гандалоев и Амирхан Агамурзаев.

Магомеду Алханову, в частности, вменялась причастность к нападению на псковских десантников в Чечне. Южный окружной военный суд приговорил его к 10 годам заключения.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

Алханов 26 октября 2021 года сбежал из-под стражи, когда проходил медэкспертизу в отделении психиатрической больницы в Астрахани. Силовики объявили его в федеральный розыск, а управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в его поисках. 2 ноября 2021 года он был задержан. По версии следствия, ему помог сбежать сотрудник УФСИН Денис Кухтин за взятку в миллион рублей. В ноябре 2022 года Кухтин был приговорен к 8,5 года строгого режима.

Уроженцы Дагестана Магомед Ханилаев, Баширом Дибирасулаев и Курбаном-Исмаилом Мутаиров обвиняются по делу о "тюремном джамаате". Силовики вывезли Дибирасулаева и Мутаирова в СИЗО Таганрога и отказывают им во встрече с адвокатами, пожаловались их близкие. После захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону родные сообщали, что связь с ним прервалась, а адвокату не разрешают встречаться с подзащитным.

В начале марта 2023 года ингушские силовики объявили в розыск трех студентов, в том числе уроженца Ингушетии Малика Гандалоева, он был обвинен в изготовлении и хранении взрывчатки и участии в деятельности террористической организации. По этому делу прокурор потребовал для него 22 года лишения свободы. 23 июля Южный окружной военный суд приговорил Гандалоева к 20 годам лишения свободы, защита обжаловала приговор. Гандалоев стал вторым обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, он арестован по статье о побеге до 15 августа.

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