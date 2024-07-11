Второй обвиняемый появился в деле о захвате заложников в ростовском СИЗО

11 июля 2024, 11:48

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Вторым обвиняемым по делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону стал заключенный Малик Гандалоев, он рассказал следствию подробности о подготовке захвата, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля стало известно об аресте уроженца Ставрополья Даниила Камнева, обвиненного по делу о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону.

По данным источника, в деле о захвате заложников в ростовском СИЗО появился второй обвиняемый – заключенный Малик Гандалоев, 2000 года рождения. Он дал следствию показания о том, как готовился захват СИЗО, передал 10 июля "Коммерсант".

Гандалоева задержали после начала бунта, во время задержания он ранил заточкой сотрудников СИЗО. На допросе Гандалоев рассказал, как и кто его сокамерникам помогал доставать запрещённые предметы и как им удалось подготовить побег. Ранее считалось, что из камеры №96 сбежали шесть заключенных, выяснилось, что их было семь, сообщил 10 июля телеграм-канал Mash со ссылкой на источник.

На 11.40 мск на сайте Следкома, а также следственного управления СКР по Ростовской области и управления МВД по региону нет сообщения о том, что Малик Гандалоев обвинен по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО.

Ранее телеграм-канал Baza назвал Гандалоева участником захвата заложников в ростовском СИЗО. 16 июня телеграм-канал отметил, что 22-летний бывший студент астраханской государственной медицинской академии Гандалоев был задержан в марте 2023 года в Ингушетии вместе с братом и другом. В отношении них было возбуждено уголовное дело об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Напомним, в начале марта ингушские силовики объявили в розыск трех студентов: уроженцев Ингушетии Малика и Рамазана Гандалоевых и уроженца Дагестана Арсена Гаммадова. По данным источников, в квартире, которую снимали студенты, найдено "прощальное" письмо религиозно-экстремистского характера. По данным источников, Малик Гандалоев и Гаммадов были задержаны 23 марта, а Рамазан Гандалоев сам явился в полицию 26 марта.

Напомним, 16 июня арестанты ростовского СИЗО захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они назвались членами запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" ("Исламское государство" запрещено на территории России), потребовав машину, оружие и возможность покинуть СИЗО.

Силовики провели штурм, захватившие заложников были убиты, а заложники – освобождены. Четверо из участвовавших в захвате заложников – уроженцы Ингушетии. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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