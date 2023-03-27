Студент и его адвокат (слева). Малгобекский район Ингушетии. Скриншот видео https://t.me/magnum_RI/7372

27 марта 2023, 14:00

Третий студент астраханского вуза задержан в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Последний из трех студентов астраханской медакадемии, которые были объявлены в розыск и заподозрены в хранении взрывчатки, сдался полиции Малгобекского района, сообщил источник. Отец и адвокат студента подтвердили его явку с повинной, следует из опубликованного видео.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта источники сообщили, что силовики при проведении контртеррористической операции в лесах Сунженского района задержали двух студентов Астраханского медуниверситета, которые с 27 февраля считались пропавшими без вести и были объявлены в розыск. По данным источников, задержаны Арсен Гаммадов и один из братьев Гандалоевых, Малик. Поиски Рамазана Гандалоева были продолжены.

В начале марта ингушские силовики объявили в розыск трех студентов: уроженцев Ингушетии Малика и Рамазана Гандалоевых и уроженца Дагестана Арсена Гаммадова. По данным источников, в квартире, которую снимали студенты, найдено "прощальное" письмо религиозно-экстремистского характера.

Силовики задержали жителя Малгобекского района Рамазана Гандалоева, сообщил информированный источник. "Рамазан Гандалоев, родной брат Малика, сам явился с повинной в отдел полиции Малгобекского района с отцом Умарбеком и адвокатом", - приводит сегодня его слова интернет-газета "Ингушетия".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал изданию, что Рамазан Гандалоев был замечен в селе Алхасты Сунженского района. Женщина, узнавшая студента, зашедшего в продуктовый магазин за арахисом, сняла его на камеру мобильного телефона и отправила видео отцу молодого человека, а тот собрал родственников и отправился на поиски сына, пишет издание.

Видео, снятое, как утверждается, отцом Рамазана Гандалоева, опубликовано вечером 26 марта в анонимном телеграм-канале "Magnum Z".

Видео снято на сельской улице, в кадре показан молодой человек и еще один мужчина рядом с ним. "Это видео я снимаю возле ворот РОВД Малгобека. Вот мой сын в полном добром здравии. Вот адвокат Мустафа", - говорит за кадром автор ролика. "У нас явка с повинной, мы находимся в отделе "Малгобекский РОВД", - добавляет мужчина, стоящий рядом с молодым человеком. В конце ролика автор видео обращается к молодому человеку, называя его Рамазаном, и переходит на ингушский язык.

Напомним, 23 марта стало известно, что в лесу около села Алхасты, где силовики задержали Малика Гандалоева и Арсена Гаммадова, найден тайник с продуктами, самодельным взрывным устройством и взрывчатым веществом. По данным регионального УФСБ, "имеются обоснованные подозрения" в том, что три студента планировали "преступления террористической направленности". В отношении Гандалоевых и Гаммадова возбуждено уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщили силовики.

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Примечание:

"Активность силовиков встревожила жителей Сунженского района", "Племянник Гаглоевой упрекнул чиновников и следователей в бездействии", "Махачкалинец арестован по делу об убийстве гадалки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 марта 2023, 14:13

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