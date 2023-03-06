06 марта 2023, 11:54

Трое студентов астраханской медакадемии пропали в Ингушетии

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Троих студентов астраханского вуза из Ингушетии и Дагестана разыскивает ингушская полиция. Они уехал из Астрахани в сторону Ингушетии 27 февраля и с тех пор о них ничего не известно.

Пропавшими без вести числятся трое студентов Астраханской государственной медицинской академии - уроженцы Ингушетии Малик и Рамаз Гандалоевы 2000 года и 2001 годов рождения, а также уроженец Дагестана Арсен Гаммадов 1999 года рождения.

27 февраля молодые люди выехали на такси из Астрахани в сторону Ингушетии, но так и не доехали до места, сказано в сообщении, опубликованном 5 марта в соцсети "Вконтакте" в паблике The Magas Times, насчитывающем 30 тысяч подписчиков. Там же выложена ориентировка МВД Ингушетии.

Пропавшие студенты снимали квартиру в Астрахани. Они уехали, не оповестив руководство вуза. Гандалоевы и Гаммадов отправились на маршрутном такси, ехавшем в Назрань, но вышли в селе Троицкое. С собой у них были большие сумки и рюкзак. В их съемной квартире найдено "прощальное" письмо религиозно-экстремистского характера, говорится в ориентировке на розыск, опубликованной 5 марта в Telegram-канале "Розыск Ингушетия".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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