Тайник со взрывчаткой найден в Ингушетии на месте задержания студентов

24 марта 2023, 11:03

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Ингушские силовики нашли тайник со взрывчаткой и самодельным взрывным устройством в лесу, где задержали двух студентов Астраханского медуниверситета, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта источники сообщили, что силовики при проведении контртеррористической операции в лесах Сунженского района задержали студентов Астраханского медуниверситета, которые с 27 февраля считались пропавшими без вести и были объявлены в розыск.

В начале марта ингушские силовики объявили в розыск трех студентов астраханского вуза - уроженцев Ингушетии Малика и Рамаза Гандалоевых и уроженца Дагестана Арсена Гаммадова. По данным источников, в квартире, которую снимали студенты, найдено "прощальное" письмо религиозно-экстремистского характера.

В Сунженском районе найден тайник с самодельным взрывным устройством, сообщил источник в силовых структурах Ингушетии. "В результате оперативно-розыскных мероприятий двое разыскиваемых обнаружены и задержаны в лесном массиве в Сунженском районе. В оборудованном ими тайнике найдено самодельное взрывное устройство", - сказал он.

По словам источника, задержанные - один из братьев Гандалоевых и Арсен Гаммадов, поиски третьего продолжаются, сообщило 23 марта РИА Новости.

По данным регионального УФСБ, "имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности", информирует агентство.

Тайник был найден в лесу около села Алхасты, где силовики задержали Малика Гандалоева и Арсена Гаммадова. В тайнике были продукты, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и взрывчатое вещество, сообщил 23 марта анонимный телеграм-канал News_Ingushetii Official.

"На Гандалоева и Гаммадова возбудили уголовное дело по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ. Такое же дело возбудили и на Рамазана Гандалоева, однако его задержать не удалось. Парень числится как пропавший без вести", - говорится в публикации.

МВД по Ингушетии, ФСБ и республиканское управление СКР, по состоянию на 10.59 мск, не подтвердили на своих сайтах информацию источников.

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