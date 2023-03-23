Источники сообщили о задержании в Ингушетии студентов астраханской медакадемии

23 марта 2023, 08:46

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В Ингушетии задержаны студенты Астраханского медицинского университета, которые с 27 февраля считались пропавшими без вести и были объявлены в розыск. Силовики выясняют, почему студенты длительное время не отзывались на просьбы родственников вернуться домой, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушские силовики объявили в розыск троих студентов астраханского вуза - уроженцев Ингушетии Малика и Рамаза Гандалоевых, 2000 года и 2001 годов рождения, а также уроженца Дагестана Арсена Гаммадова, 1999 года рождения.

О задержании студентов стало известно 22 марта. По данным источника газеты "Ингушетия", силовики задержали Арсена Гаммадова и одного из братьев Гандалоевых.

"По предварительным данным, задержаны уроженец Дагестана Арсен Гаммадов и один из братьев Гандалоевых в Назрани. Они перевезены в Магас, сейчас с ними работают следователи. Мобильных телефонов с собой у них не было, как и с кем они поддерживали связь, пока неизвестно", – привела 22 марта слова источника. Источник добавил, что силовики выясняют, почему студенты скрывались продолжительное время от правоохранителей и родственников, которые неоднократно посредством соцсетей обращались к ним с просьбой вернуться домой.

По данным Telegram-канала "News_Ingushetii Official", 22 марта силовики задержали всех троих студентов при проведении контртеррористической операции. Оба брата Гандолаевых и Арсен Гаммадов были задержаны в Сунженском районе, в горно-лесистой местности.

Официального подтверждения информации о задержании студентов пока не поступало, на сайте МВД Ингушетии информации о задержании студентов по данным на 8.40 мск 23 марта не опубликовано.

Напомним, ранее сообщалось, что студенты снимали квартиру в Астрахани. Они уехали, не оповестив руководство вуза. В их съемной квартире было найдено "прощальное" письмо религиозно-экстремистского характера.

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