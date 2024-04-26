Двое подростков в Волжском задержаны за подготовку терактов

26 апреля 2024, 11:16

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Двое 17-летних жителей Волжского готовили теракты, для чего изготовили и испытали самодельную бомбу, сообщили следователи.

По версии следствия, двое 17-летних жителей Волжского вступили в запрещенную судом в России проукраинскую террористическую организацию и по указанию украинских кураторов повреждали автомобили жителей, в том числе с символикой поддержки специальной военной операции.

По поручению кураторов, жители Волжского готовили крупные теракты на территории региона, в том числе в местах массового скопления людей. По инструкции, которую им предоставили кураторы, они изготовили взрывчатку и провели ее испытание. Силовики провели обыски по месту жительства юношей и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельную бомбу, пиротехническую смесь, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Волгоградской области.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации", предусматривает до 20 лет заключения, – Прим. "Кавказского узла").

Комментариев от представителей подозреваемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы не менее 11 человек. В результате теракта погибли не менее 145 человек.

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