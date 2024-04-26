26 апреля 2024, 07:04

Двое жителей Кабардино-Балкарии арестованы за вербовку в ИГ*

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Суд арестовал двоих жителей Кабардино-Балкарии, которые, по версии следствия, проводили в Нальчике собрания для вербовки местных жителей в "Исламское государство"*, сообщил Следком.

По версии следствия, двое жителей Кабардино-Балкарии, проводили в Нальчике встречи с местными жителями, на которых убеждали их стать участниками запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ). На встречах они демонстрировали видеоматериалы, связанные с деятельностью террористов.

Следствие считает, что для достижения цели, подозреваемые угрожали людям расправой, если те откажутся выезжать в Сирию для участия в деятельности ИГ*. Жителям Кабардино-Балкарии вменяется часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Вербовка в террористическую деятельность", предусматривает до 15 лет заключения, – Прим. "Кавказского узла"). Они арестованы, сообщило 25 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Комментариев от представителей подозреваемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 27 августа 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Кабардино-Балкарии Артура Чемкова, признав его виновным в пособничестве участнику ИГ*.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Хасанби Индреев осужден по делу о пособничестве боевикам", "Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам", "Защита сочла жестоким приговор Руслану Кашешову".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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