Активисты указали на объединяющее значение Дня черкесского флага

25 апреля 2024, 17:11

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День черкесского флага, который отмечается сегодня, консолидирует адыгов на юге России и за рубежом, но это заслуга прежде всего общественных организаций, а не властей, указали покинувшие Россию черкесские активисты.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. Сегодня жители этих республик отмечают День черкесского флага праздничными концертами и выставками.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "День черкесского флага".

Практически все мероприятия, посвященные Дню черкесского флага, за исключением тех, что проводятся в Адыгее, организовываются общественными организациями либо активистами без участия властей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" покинувший Россию черкесский общественно-политический деятель, глава общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко*.

"Черкесский флаг - национальный флаг черкесов всего мира. И этот день будут отмечать везде, где проживают черкесы: на Кавказе в регионах, где проживают черкесы, в Турции, в США, в Европе, Израиле, Иордании. Будут концерты, автопробеги, танцы, выставки, конкурсы", - рассказал Кочесоко.

В частности, сегодня в Черкесске концерт и адыгэ джэгу (танцевальные игрища) намечены в парке "Зеленый остров", концерт устраивают и в районном ДК в Адыге-Хабле. В Майкопе мероприятия пройдут в филармонии. "В Кабардино-Балкарии общественная организация "Нарт Хэку" подала заявление на проведение национальных игрищ "джэгу" в Нальчике, на площади Абхазии, но, насколько я понял, не разрешили, и теперь мероприятия пройдут в Доме молодежи, бывшем ДК профсоюзов", - сказал Кочесоко.

Кроме того, выставку блюд национальной кухни и просветительские мероприятия организовали в КБГУ. По информации Кочесоко, 27 апреля мероприятия в честь Дня черкесского флага пройдут и в Краснодаре.

В последние годы массовые мероприятия на улице запрещаются, отметил он. "Раньше проводились массовые автопробеги, шествия и джэгу на улицах и площадях. Но теперь власти каждый раз не дают разрешения. Раньше они не могли отказывать, так как люди собирались, и чтобы их не разгонять, приходилось давать разрешение. Теперь законы ужесточились... И чтобы не подставлять людей, организаторам приходится идти на уступки, мероприятия на родине (на Кавказе), в основном, проходят в помещениях", - отметил Кочесоко.

Черкесские мероприятия на Кавказе "во многом проходят вопреки желанию властей вот уже 20 лет", сказал корреспонденту "Кавказского узла" полномочный представитель "Объединенного черкесского совета" в США, председатель общественно-политического движения "Черкесский конгресс Карачаево-Черкесской Республики" Касе Кик.

Он пояснил, что такие мероприятия "имеют форму стихийного и перманентного явления, в силу высокого уровня самосознания и национальной идентичности черкесского населения республики". "Любые прямые запреты проявления идентичности со стороны властей могут привести к митингам и столкновениям. А вопросы, связанные с черкесской идентичностью, возникающие в связи с этим проблемы в одной из черкесских республик потенциально подожгут еще две черкесские республики - Адыгею и КБР. Власти это прекрасно знают, и они, приспособившись, реагируют на это, применяя так называемую "согласительно мягкую силу", - отметил Кик.

Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Кик также уточнил, что в последние годы в связи с военной операцией на Украине власти пытаются направить пассионарность черкесского народа в выгодное для себя русло. "Власть пытается пассионарное проявление черкесской идентичности использовать в угоду своей пропаганде. Если до 2022 года, согласно уставу, в силовых структурах невозможно было представить присутствие символики национальных республик, то сейчас московская власть пытается пропагандистски втянуть в свое [действие], которое она сейчас осуществляет на территории Украины, максимально большую часть национальных республик - и тем самым показать якобы всеобщую поддержку […] со стороны национальных окраин", - сказал Касе Кик.

Однако, по его словам, черкесы против боевых действий. "Черкесы помнят свою историю, и поэтому они, движимые здравым смыслом, поддержать [действия] РФ против Украины не могут. Но ситуация очень сложная, любое проявление несогласия - это [повлечет] прямые репрессии, и поэтому такие проявления несогласия имеют завуалированность", - пояснил активист.

Он подчеркнул, что "черкесы - высокоорганизованный и сознательный народ". "Несмотря на то, что последние 160 лет наша родина [подконтрольна России] и наш народ был подвергнут [...] изгнанию. Для черкесов мира очень важную роль играют символы, в том числе и черкесский флаг, и мы все, во всем мире, чувствуем это 25 апреля. Мы едины не только в символе Черкесии в виде нашего знамени, но и стремлении снова обрести свою родину", - сказал Кик.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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