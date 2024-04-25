Жители юга России празднуют День черкесского флага

25 апреля 2024, 13:39

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Жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага праздничными концертами и выставками.

Как информировал "Кавказский узел", ежегодно 25 апреля жители Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии отмечают День черкесского флага. В прошлом году, в частности жители Нальчика, отметили этот праздник рядом мероприятий, в том числе выставками и концертами.

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

Жители Адыгеи сегодня отмечают день государственного флага. В учебных заведениях и госучреждениях проходят концерты и выставки. В частности, в филармонии Концертного объединения республики в Майкопе сегодня вечером пройдет торжественное собрание, а в 18.30 – концерт творческих коллективов. В фойе филармонии пройдет выставка, на которой будут представлены работы мастеров народного художественного промысла, декоративно-прикладного и изобразительного искусств, сообщило сегодня "Советская Адыгея".

В Нальчике в Национальном музее Кабардино-Балкарии с 25 апреля по 10 мая проходит выставка ко Дню черкесского флага. Выставка расскажет об истории символа адыгов, его значении, а также уникальных реликвиях, хранящихся в фондах Национального музея республики, сообщается на сайте учреждения.

В Нальчике пройдет выставка блюд национальной кухни и мероприятие с участием артистов Кабардино-Балкарии. Праздничные мероприятия в республике также пройдут в школах и библиотеках, сообщается на сайте "Культура.рф".

В Черкесске по случаю Дня черкесского флага сегодня пройдет праздничное мероприятие в парке культуры и отдыха "Зеленый остров". Мероприятия пройдут и в других населенных пунктах Карачаево-Черкесии, сообщил портал Cherkessk09.ru.

Напомним, Адыги (черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос", а новости о распространении коронавируса – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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